Нова Panamera проходить фінальні випробовування у Барселоні. Porsche приділяє особливу увагу тестуванню нової 7-ступеневій коробці передач Porsche Doppelkupplung (PDK) та новому шасі з активним контролем амортизаторів. 4-дверний спорткар уже пройшов більшість випробувань на 4 континентах.

Згідно зі словами представників компанії, продуктивність трансмісії перевіряли на висоті у США, за умов низького рівня кисню. А системи охолодження двигуна та кондиціювання повітря навпаки — в умовах сильної спеки. У Скандинавії Panamera експлуатувалася за дуже низьких температур, а в Південній Африці подолала складні дорожні умови. В Азії авто зіткнулося з високою вологістю повітря і багатогодинним пересуванням у заторах у мегаполісах.

Третє покоління Panamera отримало чотири плагін-гібриди

Нова Panamera отримала повністю оновлену лінійку двигунів з акцентом на екологічності та ефективності трансмісії. Доктор Томас Фрімут, керівник модельного ряду Panamera, повідомив, що друге покоління моделі мало три плагін-гідбриди, а до нової Panamera додається четвертий – це відповідь на величезний попит з боку клієнтів. У окремих країнах частка плагін-гібридів Panamera становить майже 100 %. Нова високопродуктивна модель ідеально інтегрується в універсальний модельний ряд. «Електричні характеристики Panamera покращені у всіх плагін-гібридних моделях, зокрема динаміка руху, запас ходу і швидкість заряджання. Під час випробувань виключно на електротязі авто долає на 70 % більшу відстань, ніж попередня модель», — сказав Фрімут.

Основою плагін-гібридів Panamera став новий потужніший електродвигун. Відтепер його повністю інтегрували у картер нової трансмісії з подвійним зчепленням. Це забезпечило кращу роботу трансмісії та кращу рекуперацію енергії. Енергію забезпечує високовольтний акумулятор значно більшої ємності – 25,9 кВт·год. Час заряджання, попри підвищену місткість, став меншим завдяки бортовому зарядному пристрою потужністю 11 кВт.

Оновлена пневмопідвіска

Вперше Panamera отримала опціональне шасі з активним керуванням амортизаторами та низкою додаткових функцій. «Активні шасі встановлюють нові стандарти. Це відчувається на кожному метрі під час випробовувань: комфортний рух бруківкою барселонської гавані, динамічний — звивистими заміськими дорогами. Незрівнянно широкий спектр можливостей», — зазначає Фрімут.

Нова Panamera в стандартній комплектації оснащена активним шасі з новими 2-клапанними амортизаторами. Вони можуть регулювати ступінь компресії та відбою незалежно один від одного, що значно розширює діапазон між комфортним і високопродуктивним налаштуванням. Дебют третього покоління 4-дверного спорткара відбудеться 24 листопада 2023 року на фестивалі Porsche у Дубаї. Після цього нова Panamera буде доступна для замовлення у дилерській мережі Porsche в Україні.