Представлений Porsche Cayenne S Electric: до 666 к.с., 653 км запасу ходу і зарядка за 16 хвилин

Porsche Cayenne S Electric / Porsche

Porsche розширила лінійку електромобілів новою версією Cayenne S Electric 2026 модельного року. Новинка займає місце між базовим електричним Cayenne і топовою версією Turbo. Така конфігурація орієнтована на водіїв, яким потрібна більша динаміка, ніж у базової моделі, але без екстремальної потужності флагмана.





Електричний кросовер Porsche Cayenne S отримав два електромотори та повний привід. У стандартному режимі система видає потужність 400 кВт (544 к.с.), а з функцією Launch Control потужність короткочасно зростає до 490 кВт (666 к.с.). Завдяки цьому великий кросовер розганяється від 0 до 100 км/год за 3,8 секунди та розвиває максимальну швидкість 250 км/год.

У порівнянні з базовим Cayenne Electric (435 к.с., розгін за 4,5 с, максимальна швидкість 230 км/год) версія S пропонує помітно швидше прискорення та більше технічних рішень від топової моделі Turbo.

Щоб зберігати стабільну продуктивність при високих навантаженнях, Porsche використовує пряме масляне охолодження заднього електромотора. Олива відводить тепло безпосередньо від струмопровідних компонентів, що допомагає уникати перегріву під час інтенсивної їзди. Силова електроніка задньої осі працює на напівпровідниках із карбіду кремнію, здатних пропускати струм до 620 А.





Електромобіль оснащений високовольтною батареєю місткістю 113 кВт·год. На швидкісних зарядних станціях із потужністю до 400 кВт акумулятор можна зарядити з 10% до 80% менш ніж за 16 хвилин. За циклом WLTP запас ходу сягає 653 км.

Для моделі доступні додаткові опції: Porsche Torque Vectoring Plus, активна підвіска Porsche Active Ride, карбон-керамічні гальма PCCB і пакет Sport Chrono. Останній включає функцію Push-to-Pass, яка додає до 90 кВт (122 к.с.) потужності протягом 10 секунд для швидкого обгону.

Зовні Cayenne S відрізняється елементами дизайну в кольорі Volcano Grey Metallic, новими 20-дюймовими колесами Cayenne S Aero та спеціальними бамперами. Покупці можуть обрати 13 кольорів кузова.

Окрему увагу Porsche приділила персоналізації. Підрозділ Porsche Exclusive Manufaktur підготував пакет Interior Style із двоколірною шкірою Black і Delgada Green, декоративними елементами, алюмінієвими вставками кольору Izabal Green та спортивним кермом GT із маркером “12-ї години”.

У США 2026 Porsche Cayenne S Electric коштує від $126 300 плюс $2 350 за доставку — це на $17 300 дорожче за базову версію. В Україні модель уже доступна для замовлення у дилерів за ціною від 6 712 680 грн.

Джерело: arenaev