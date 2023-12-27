Потужна вітрогенерація у Європі = від’ємні ціни на електроенергію

Низький попит у святковий період та потужна вітрогенерація знизили ціну на електроенергію в Німеччині нижче нуля, тоді як оптові ціни у Франції, Данії та Британії стали від’ємними на кілька годин.

24 грудня ціна «на добу вперед‎» на електроенергію в Німеччині впала до $ -3,72 за мегават-годину, згідно з даними паризької біржі електроенергії Epex Spot SE. Станом на середу, перший робочий день після Різдва, контракт сягав $67,34.

Від’ємні ціни фіксуються все частіше, оскільки на континенті з’являється все більше залежної від погоди відновлюваної енергії. Згідно з моделлю вітру Bloomberg, очікується, що у Німеччині виробництво вітрової енергії залишатиметься високим до кінця тижня, досягнувши піка у понад 50 гігаватів у п’ятницю. 21 грудня виробництво вітрової енергії у країні сягнуло рекордних 53 гігаватів.

Ціни, нижче нуля — це те, що чекає на європейські ринки, якщо потік запланованого виробництва відновлюваної енергії не зустрінеться зі зміною попиту.

Згідно з даними біржі, у Великій Британії 24 грудня ціни впали до $-11,84 за мегават-годину, а 25 грудня стали від’ємним й у Франції — $-13,21 та Данії — $-9,46.