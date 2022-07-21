Повідомлення про «важкий стан Зеленського» на українських радіостанціях — фейк (російські хакери вклинилися в ефір)

Зранку 21 липня хакери поширили фейк про «важкий стан Зеленського» на українських радіостанціях — зловмисники здійснили кібератаку на сервери та мережі радіостанцій TAVR Media. Про це повідомило «Суспільне» з посиланням на заяву радіохолдингу.

Цей випадок — хороше нагадування, що російські хакери, як і раніше, атакують Україну та українців на різних рівнях. І російська ІПСО також поки продовжує працювати, тож будьте обачні, не нехтуйте правилами кібергігієни, довіряйте тільки офіційним джерелам та не вимикайте критичне мислення.

В ефірі прозвучало фейкове повідомлення про те, що «президент України Володимир Зеленський опинився у реанімації», і при цьому ефір постійно переривався.

«Сьогодні було здійснено кібератаку на сервери та мережі радіостанцій TAVR Media. Наразі відповідні служби працюють над розв’язання цієї проблеми. Наголошуємо, жодна інформація про проблеми зі здоров’ям президента України Володимира Зеленського не відповідає дійсності», — повідомили в TAVR Media.

TAVR Media належать радіостанції Хіт FM, Kiss FM, Radio ROKS, Radio Relax, Мелодія FM, Наше Радіо, Classic Radio, Radio Jazz, Радіо Байрактар.