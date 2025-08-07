Новини Military Tech 07.08.2025 comment views icon

Можливо, щойно збулася мрія Ілона Маска: американські військові використовуватимуть Tesla Cybertruck. Але навряд мільярдер міг подумати, що з таким особливим призначенням.

Згідно з документацією, яку переглянули сайт The War Zone та Electrek, Випробувальний центр ВПС США планує придбати 33 транспортні засоби на ракетний полігон White Sands у Нью-Мексико. В запиті згадуються різні седани, пікапи, SUV та вантажівки, але немає конкретних вимог до брендів — за винятком Tesla Cybertruck (таких у переліку пропонують придбати щонайменше дві).

З найцікавішого те, що усі ці транспортні засоби планують використовувати як мішені для високоточної зброї. Ось як офіційно пояснюють запит військові:

“[Фрагмент приховано] має намір використовувати конкретні автомобілі виробництва Tesla для навчальних випробувань запусків. Ймовірно, що у реальних бойових умовах ворог може використовувати Cybertruck, оскільки вони не отримують того ж ступеня пошкоджень, що й звичайні транспортні засоби під час сильного удару. Мета навчання — підготувати підрозділи до операцій, імітуючи сценарії, максимально наближені до реальних ситуацій”.

Повітряні сили США купують Tesla Cybertruck, щоб використовувати як мішені для ракет
Ключові розділи контрактного документа з обґрунтуванням закупівлі Cybertruck для використання в якості мішеней / ВПС США

Усі випробування здійснюватимуться для підтримки програми Stand Off Precision Guided Munitions (SOPGM), яка охоплює кілька типів авіаційних високоточних боєприпасів, розроблених для сил спеціального призначення:

  • різні модифікації протитанкових ракет AGM-114 Hellfire;
  • ракети AGM-176 Griffin;
  • плануюча авіабомба малого калібру GBU-69/B;
  • крилата бомба малого діаметра з лазерною системою наведення GBU-39B/B.
Повітряні сили США купують Tesla Cybertruck, щоб використовувати як мішені для ракет
GBU-69/B під час випробувань на позашляховику / Dynetics

До Cybertruck у запиті є також одна чітка вимога — вони не обов’язково мають бути в повністю робочому стані, але повинні хоча б котитися на буксирі за іншим транспортним засобом.

Гендиректор Tesla Ілон Маск раніше рекламував Cybertruck як “куленепробивний” автомобіль і розроблений для того, щоб “пережити апокаліпсис”. Він припускав, що електричний пікап можуть використовувати військові, але навряд міг здогадатись, що саме таким чином.

На цей час Cybertruck не став тим проривом, на який розраховувала компанія. Очікувалось, що Tesla виготовлятиме 250 тисяч кіберпікапів на рік, а згодом й пів мільйона. Однак реальні продажі поки тримаються на рівні всього 10% від наявних виробничих потужностей.

Співзасновник розкритикував Tesla: «Світу потрібні дешеві авто, а не Cybertruck, схожий на сміттєбак»

