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Новини Авто 29.07.2025 comment views icon

Співзасновник розкритикував Tesla: «Світу потрібні дешеві авто, а не Cybertruck, схожий на сміттєбак»

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Вадим Карпусь

Автор новин

Співзасновник розкритикував Tesla: «Світу потрібні дешеві авто, а не Cybertruck, схожий на сміттєбак»
Авто за $25 тис. проти Cybertruck: співзасновник Tesla критикує новий курс компанії / reddit

Один із початкових співзасновників Tesla, Мартін Еберхард, висловив розчарування рішенням Ілона Маска скасувати програму створення доступного електромобіля вартістю $25 тис. Замість цього компанія зосередилася на випуску пікапа, який він описав як «схожий на сміттєвий бак».

Співзасновники Tesla ─ справжні та за рішенням суду

Історія заснування Tesla виглядає дещо заплутаною. Більшість вважає, що компанію заснував Ілон Маск, оскільки він був її обличчям протягом майже двох десятиліть. Однак Маск фігурує як один з п’яти визнаних співзасновників.

Варто зауважити, що Маску дозволили називати себе співзасновником завдяки судовому врегулюванню з чотирма іншими людьми: Мартіном Еберхардом, Марком Тарпеннінгом, Ієном Райтом та Джей Бі Штраубелем. Однак, фактично двома першими співзасновниками Tesla у 2023 році були Мартін Еберхард та Марк Тарпеннінг.

Вони керували компанією у перші 5 років, тоді як Маск був інвестором і головою ради директорів протягом 4 з цих років. Tesla зіткнулася з труднощами під час запуску виробництва свого першого автомобіля Roadster. Еберхард та Маск звинувачували один одного в цих проблемах. Зрештою, на тлі цього конфлікту, Маск зміг усунути Ебергарда з компанії ─ завдяки тому, що був найбільшим акціонером та контролював раду директорів.

Після цього вони подали до суду один на одного. У результаті судового врегулювання Маск здобув право називатися співзасновником Tesla разом із ранніми співробітниками Ієном Райтом та Джей Бі Штраубелем. Маск був дуже обурений цим рішенням і стверджував, що лише Штраубел мав право називати себе співзасновником разом з ним. Це навіть попри те, що Еберхард і Тарпеннінг заснували Tesla за рік до того, як Маск долучився до першого раунду інвестицій.

Tesla ─ поворот не туди

У нещодавньому інтерв’ю Еберхард поділився своїм баченням поточної стратегії компанії. Він нагадав, що ще на початковому етапі розвитку Tesla планувала виробляти не лише дорогі моделі, а й вийти на масовий ринок. Саме так свого часу з’явились Model 3 і Model Y. Далі, за словами Ебергарда, компанія мала рухатись у бік ще доступніших рішень.

Однак, замість обіцяного «доступного Tesla» компанія згорнула цей проєкт і вирішила зосередитися на Cybertruck та здешевлених версіях вже наявних моделей. Це рішення Ебергард критикує:

«Я справді розчарований, що Tesla скасувала програму бюджетного електромобіля. Саме цього зараз потребує ринок — а не пікап, яка виглядає як сміттєвий бак».

Коли журналістка Кім Джава запитала його про можливу бюджетну Robotaxi Model 2, Ебергард висловив скептицизм щодо цього напряму. Можливо, малася на увазі концепція Cybercab, але її не слід плутати з проєктом Model 2, під яким раніше мали на увазі Tesla за $25 тис. За наявною інформацією, цей проєкт справді було закрито за рішенням Маска, попри опір команди розробників.

Окрім цього, Ебергард різко висловився щодо розвитку автономних систем:

«Люди занадто легко ігнорують провали автономного керування. Якщо прототип вийшов на дорогу й когось убив через помилку в роботі — це нормально? Для мене — ні».

Також він розкритикував нові дизайнерські рішення Tesla, зокрема Cybertruck, який назвав авто без натхнення та смаку.

Джерело: electrek

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