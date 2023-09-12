Слідом за 9 поколінням «звичайних» смартгодинників, на презентації Wonderlust відбувся анонс другого покоління Apple Watch Ultra 2.

Це точний інструмент для екстремалів, які за версією маркетологів Apple заходять за межу. Діапазон використання від -500 м до 9000 м над рівнем моря. Ultra 2 має бути ідеальним компаньйоном для бігунів. Всі параметри контролюються в реальному часі та за потреби автоматично перелаштуються під темну тему.

Як і Apple Watch 9, тактильним нововведенням смартгодинника став жест Double tap. Це подвійний удар вказівного пальця у великий. Так можна відповісти на дзвінок, або завершити його, власне, налаштувати як потрібно.

Згідно з заявами Apple Watch Ultra 2 отримає найяскравіший дисплей 3000 ніт. Це може бути корисним за дуже-дуже яскравого сонця. Або допоможе в темний час доби, коли немає доступу до ліхтарика.

Найважливіше для людей у походах — час автономної роботи. Ultra 2 заявляють до 36 годин роботи на одному заряді в нормальному режимі, або вдвічі довший термін у режимі низького живлення. Ще одна корисна функція — точний GPS із подвійною частотою, що в теорії допоможе точніше визначати місцеперебування.

Apple Watch Ultra 2 почне продаватися з 22 вересня за ціною від 799 доларів. Передзамовлення відкрито вже сьогодні.

Погляньте, як у Apple вийшло минулого разу.