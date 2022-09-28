Причиною вчорашнього збою в роботі «Ланет» стали технічні несправності обладнання, користувачам компенсують час відсутності послуги

Вчора в роботі інтернет-провайдера «Ланет» стався масштабний збій, через який клієнти не могли користуватися послугами компанії протягом приблизно години. Фахівці «Ланет» проаналізували причини аварії та розповіли про послідовність подій й хронологію відновлення роботи мережі.

Отже, 27 вересня 2022 року о 15:32 відбувся критичний збій на центральному ядрі мережі інтернет-провайдера «Ланет», що призвело до аварійної ситуації. Внаслідок цього частина абонентів втратила доступ до інтернету.

Що трапилось під час аварії:

15:32 — відбулося аварійне перевантаження роутера у центральному ядрі мережі у зв’язку з технічними несправностями обладнання;

15:33 — автоматично активовано перемикання телефонних ліній на повідомлення про аварійну ситуацію;

15:45 — спеціалісти «Ланет» зрозуміли, що в процесі перевантаження стався критичний збій обладнання, та приступили до заміни компонентів, що вийшли з ладу, на резервні;

16:00 — розпочато конфігурування замінених компонентів;

16:25 — початок відновлення роботи сервісів, в першу чергу доступу до мережі інтернет, а також супутніх сервісів, які пов’язані з доступом до інтернету;

16:40 — повне відновлення роботи мережі;

16:47 — відновлення штатної роботи IP-телефонії та внутрішніх сервісів.

Як зазначає провайдер, через аварію деякі клієнти не мали інтернет-доступу орієнтовно 53-68 хвилин. Фахівці «Ланет» проаналізували цю аварію й компанія вже розпочала роботу над удосконаленням алгоритму дій під час аварій. Заплановано додаткові навчання для прискорення ланцюжка реакції.

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Додатково зазначається, що компанія компенсує користувачам час відсутності послуги. Для всіх абонентів, яких зачепила аварія, найближчим часом буде проведено автоматичне перерахування розрахункових періодів. Фактично їх буде продовжено на 2 години.