Продажі «Відьмак 3» перевищили 50 мільйонів копій — він увійшов в десятку найбільш продаваних ігор в історії

CD Projekt опублікувала фінансовий звіт за перший квартал 2023 року, де, серед іншого, опублікувала оновлену статистику продажів «Відьмака» — продажі знаменитої серії ігор перевищили 75 млн копій, з яких понад 50 мільйонів припало третю номерну частину, яка увійшла до десятки найпопулярніших ігор в історії.

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Можна пригадати, що у квітні 2022-го продажі «Відьмака 3» перевищили 40 млн копій, а рубіж 20 млн копій найпопулярніша гра CD Projekt здолала в далекому 2019 році. Ну що ж, некст-ґен версія, яка мала деякі технічні проблеми на старті і яку досі лагодять патчами, зробила непоганий внесок у досягнення цього результату.

10 найбільш найпопулярніших ігор в історії

Minecraft — 238,000,000 млн Grand Theft Auto V — 180,000,000 млн Tetris (EA) — 100,000,000 млн Wii Sports — 82,900,000 млн PUBG: Battlegrounds — 75,000,000 млн Mario Kart 8 / Deluxe — 62,250,000 млн Super Mario Bros. — 58,000,000 млн Red Dead Redemption 2 — 53,000,000 млн The Witcher 3: Wild Hunt — 50,000,000 млн Pokémon Red / Green / Blue / Yellow — 47,520,000 млн

Наразі CD Pojekt Red працює над рімейком першого «Відьмака» (Canis Majoris), який створюють з нуля на Unreal Engine 5, та ще щонайменше чотирма новими іграми у всесвіті «Відьмака». І, як можна побачити із презентації квартальних успіхів, з червня 2022-го по квітень 2023-го команда, яка наразі працює над наступною частиною «Відьмака» під кодовою назвою Polaris, значно збільшилася. Власне, за розміром вона мало що поступається команді майбутнього доповнення до Cyberpunk 2077 — Phantom Liberty.

До речі, розробка Cyberpunk 2077: Phantom Liberty на фінішній прямій — детальніше про нього розкажуть 8 червня на Summer Game Fest. Найближчими місяцями CD Pojekt Red планує кілька заходів, де поділиться планами та деталями щодо майбутніх проєктів.

Щодо фінансових результатів CD Pojekt Red, за перший квартал 2023-го фінансового року холдинг заробив 175 мільйонів злотих ($41,4 млн) — на 19% менше, ніж рік тому. Водночас чистий прибуток сягнув 71,5 мільйона злотих ($17 млн доларів), що на 16% менше, ніж у першому кварталі 2022-го.