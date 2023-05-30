Новини Ігри 30.05.2023 о 08:33

Продажі «Відьмак 3» перевищили 50 мільйонів копій — він увійшов в десятку найбільш продаваних ігор в історії

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Володимир Скрипін

Заступник головного редактора, керівник відділу новин

CD Projekt опублікувала фінансовий звіт за перший квартал 2023 року, де, серед іншого, опублікувала оновлену статистику продажів «Відьмака» — продажі знаменитої серії ігор перевищили 75 млн копій, з яких понад 50 мільйонів припало третю номерну частину, яка увійшла до десятки найпопулярніших ігор в історії.

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Продажі «Відьмак 3» перевищили 50 мільйонів копій — він увійшов в десятку найбільш продаваних ігор в історії

Можна пригадати, що у квітні 2022-го продажі «Відьмака 3» перевищили 40 млн копій, а рубіж 20 млн копій найпопулярніша гра CD Projekt здолала в далекому 2019 році. Ну що ж, некст-ґен версія, яка мала деякі технічні проблеми на старті і яку досі лагодять патчами, зробила непоганий внесок у досягнення цього результату.

10 найбільш найпопулярніших ігор в історії

  1. Minecraft — 238,000,000 млн
  2. Grand Theft Auto V — 180,000,000 млн
  3.  Tetris (EA) — 100,000,000 млн
  4. Wii Sports — 82,900,000 млн
  5. PUBG: Battlegrounds — 75,000,000 млн
  6. Mario Kart 8 / Deluxe — 62,250,000 млн
  7. Super Mario Bros. — 58,000,000 млн
  8. Red Dead Redemption 2 — 53,000,000 млн
  9. The Witcher 3: Wild Hunt — 50,000,000 млн
  10. Pokémon Red / Green / Blue / Yellow — 47,520,000 млн

Наразі CD Pojekt Red працює над рімейком першого «Відьмака» (Canis Majoris), який створюють з нуля на Unreal Engine 5, та ще щонайменше чотирма новими іграми у всесвіті «Відьмака». І, як можна побачити із презентації квартальних успіхів, з червня 2022-го по квітень 2023-го команда, яка наразі працює над наступною частиною «Відьмака» під кодовою назвою Polaris, значно збільшилася. Власне, за розміром вона мало що поступається команді майбутнього доповнення до Cyberpunk 2077 — Phantom Liberty.

Продажі «Відьмак 3» перевищили 50 мільйонів копій — він увійшов в десятку найбільш продаваних ігор в історії

До речі, розробка Cyberpunk 2077: Phantom Liberty на фінішній прямій — детальніше про нього розкажуть 8 червня на Summer Game Fest. Найближчими місяцями CD Pojekt Red планує кілька заходів, де поділиться планами та деталями щодо майбутніх проєктів.

Продажі «Відьмак 3» перевищили 50 мільйонів копій — він увійшов в десятку найбільш продаваних ігор в історії

Щодо фінансових результатів CD Pojekt Red, за перший квартал 2023-го фінансового року холдинг заробив 175 мільйонів злотих ($41,4 млн) — на 19% менше, ніж рік тому. Водночас чистий прибуток сягнув 71,5 мільйона злотих ($17 млн доларів), що на 16% менше, ніж у першому кварталі 2022-го.

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Ні, Sony не купує CD Projekt Red. І, ні, Bend Studio не працює над Days Gone 2


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