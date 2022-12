Продовження Death Stranding та Hades, нові “Зоряні війни” та DLC Cyberpunk 2077: головні анонси та трейлери The Game Awards 2022

У ніч проти 9 грудня відбулася церемонія вручення премії The Game Awards 2022. Традиційно, до цього заходу розробники та видавці підготували велику кількість трейлерів та анонсів нових проєктів. Зупинимося коротко на найцікавіших із них.

Final Fantasy XVI

Новий трейлер Final Fantasy XVI рясніє битвами та жорстокістю. Переглянути його можна на YouTube. Гра вийде на PS5 22 червня 2023 року.

Armored Core VI: Fires of Rubicon

FromSoftware анонсувала гру Armored Core VI: Fires of Rubicon, яка вийде на PlayStation, Xbox та ПК наступного року. Точніша дата поки не називається.

Super Mario Bros. Movie

Nintendo та Illumination показали короткий трейлер мультиплікаційного фільму Super Mario Bros. Movie.

Horizon: Forbidden West

Sony анонсувала вихід першого доповнення до гри Horizon: Forbidden West під назвою Burning Shores, яке дозволить досліджувати нові місця. Доповнення має вийти на PS5 у квітні наступного року.

Cyberpunk 2077

Розробники показали трейлер майбутнього першого розширення Cyberpunk 2077: Phantom Liberty. Воно вийде наступного року.

Diablo IV

Новий трейлер Diablo IV має обмеження за віком, і дивитися його доведеться на YouTube. Сама гра отримала офіційну дату виходу – 6 червня 2023 року.

Tekken 8

Розробники показали геймплейний трейлер файтингу Tekken 8. У новій частині гравців чекає продовження глобального сюжету. Гра вийде у 2023 році на ПК, PS5 та Xbox Series X/S.

Baldur’s Gate 3

Larian Studios показала трейлер гри Baldur’s Gate 3 та розповіла, що проект вийде в серпні 2023 року.

Blue Protocol

Amazon об’єднала зусилля з Bandai Namco, щоб створити гру Blue Protocol. Це MMO з візуальними ефектами в стилі аніме та геймплеєм у стилі екшн-RPG, який трохи нагадує популярну Genshin Impact. Гра вийде на PS5, Xbox Series X/S та ПК у другій половині 2023 року, а закрита бета-версія на ПК очікується на початку наступного року.

Dune: Awakening

Funcom показала трейлер Dune: Awakening – MMO на виживання у культовому науково-фантастичному всесвіті.

Star Wars Jedi: Survivor

EA показала новий трейлер гри Star Wars Jedi: Survivor, який дозволяє глянути на ігровий процес. Також гра тепер має офіційну дату виходу — 17 березня 2023 року.

Death Stranding 2

Режисер Death Stranding Хідео Кодзіма показав трейлер своєї нової гри, на яку він натякав упродовж деякого часу. Це сіквел Death Stranding, зараз він відомий як Death Stranding 2, але це лише робоча назва.

Hades II

Розробник Supergiant Games представив Hades II, хоча подробиць про новий проєкт поки що немає. Але, як і попередниця, спочатку гра вийде у ранньому доступі.

Suicide Squad

Новий трейлер Suicide Squad демонструє, що покійний Кевін Конр зіграв Бетмена востаннє.

Street Fighter 6

Новий трейлер Street Fighter 6 дозволяє поглянути на низку різних персонажів у дії. Гра вийде 2 червня 2023 року.

Judas

Студія Ghost Story Games, яку очолює колишній творчий керівник BioShock Кен Левін, продемонструвала свою першу гру Judas. Цей однокористувацький шутер вийде на PS5, Xbox Series X/S та ПК.

Among Us

Гра Among Us вже 9 грудня отримає оновлення з режимом хованок, який називається hide n seek.

Dead Cells

Дуже схожа на Castlevania гра Dead Cells отримала кросовер із… Castlevania. Майбутнє розширення під назвою Return to Castlevania має вийти на початку наступного року.

Returnal та The Last of Us

Ігри Returnal та The Last of Us вийдуть на ПК. У випадку Returnal дата виходу значиться «скоро», а для The Last Of Us Part I названа конкретна дата – 3 березня 2023 року.

Hellboy: Web of Wyrd

У розробці є нова гра Hellboy: Web of Wyrd. У гри поки немає дати виходу, хоча відомо, що вона з’явиться на кількох платформах: Steam, Switch, PlayStation та Xbox.

Earthblade

Команда, що створила класичну інді-гру Celeste, зайнялася розробкою нового проєкту під назвою Earthblade. Гра має вийти у 2024 році.