Продовження Death Stranding та Hades, нові “Зоряні війни” та DLC Cyberpunk 2077: головні анонси та трейлери The Game Awards 2022

У ніч проти 9 грудня відбулася церемонія вручення премії The Game Awards 2022. Традиційно, до цього заходу розробники та видавці підготували велику кількість трейлерів та анонсів нових проєктів. Зупинимося коротко на найцікавіших із них.
Final Fantasy XVI
Новий трейлер Final Fantasy XVI рясніє битвами та жорстокістю. Переглянути його можна на YouTube. Гра вийде на PS5 22 червня 2023 року.
Armored Core VI: Fires of Rubicon
FromSoftware анонсувала гру Armored Core VI: Fires of Rubicon, яка вийде на PlayStation, Xbox та ПК наступного року. Точніша дата поки не називається.
Super Mario Bros. Movie
Nintendo та Illumination показали короткий трейлер мультиплікаційного фільму Super Mario Bros. Movie.
Mushroom Kingdom’s top tour guide gives Mario an exclusive look at the big city. #SuperMarioMovie pic.twitter.com/JsQgZ3aWSW
— The Super Mario Bros. Movie (@supermariomovie) December 9, 2022
Horizon: Forbidden West
Sony анонсувала вихід першого доповнення до гри Horizon: Forbidden West під назвою Burning Shores, яке дозволить досліджувати нові місця. Доповнення має вийти на PS5 у квітні наступного року.
Cyberpunk 2077
Розробники показали трейлер майбутнього першого розширення Cyberpunk 2077: Phantom Liberty. Воно вийде наступного року.
Diablo IV
Новий трейлер Diablo IV має обмеження за віком, і дивитися його доведеться на YouTube. Сама гра отримала офіційну дату виходу – 6 червня 2023 року.
Tekken 8
Розробники показали геймплейний трейлер файтингу Tekken 8. У новій частині гравців чекає продовження глобального сюжету. Гра вийде у 2023 році на ПК, PS5 та Xbox Series X/S.
Baldur’s Gate 3
Larian Studios показала трейлер гри Baldur’s Gate 3 та розповіла, що проект вийде в серпні 2023 року.
Blue Protocol
Amazon об’єднала зусилля з Bandai Namco, щоб створити гру Blue Protocol. Це MMO з візуальними ефектами в стилі аніме та геймплеєм у стилі екшн-RPG, який трохи нагадує популярну Genshin Impact. Гра вийде на PS5, Xbox Series X/S та ПК у другій половині 2023 року, а закрита бета-версія на ПК очікується на початку наступного року.
Dune: Awakening
Funcom показала трейлер Dune: Awakening – MMO на виживання у культовому науково-фантастичному всесвіті.
Star Wars Jedi: Survivor
EA показала новий трейлер гри Star Wars Jedi: Survivor, який дозволяє глянути на ігровий процес. Також гра тепер має офіційну дату виходу — 17 березня 2023 року.
Death Stranding 2
Режисер Death Stranding Хідео Кодзіма показав трейлер своєї нової гри, на яку він натякав упродовж деякого часу. Це сіквел Death Stranding, зараз він відомий як Death Stranding 2, але це лише робоча назва.
Hades II
Розробник Supergiant Games представив Hades II, хоча подробиць про новий проєкт поки що немає. Але, як і попередниця, спочатку гра вийде у ранньому доступі.
Suicide Squad
Новий трейлер Suicide Squad демонструє, що покійний Кевін Конр зіграв Бетмена востаннє.
Street Fighter 6
Новий трейлер Street Fighter 6 дозволяє поглянути на низку різних персонажів у дії. Гра вийде 2 червня 2023 року.
Judas
Студія Ghost Story Games, яку очолює колишній творчий керівник BioShock Кен Левін, продемонструвала свою першу гру Judas. Цей однокористувацький шутер вийде на PS5, Xbox Series X/S та ПК.
Among Us
Гра Among Us вже 9 грудня отримає оновлення з режимом хованок, який називається hide n seek.
Dead Cells
Дуже схожа на Castlevania гра Dead Cells отримала кросовер із… Castlevania. Майбутнє розширення під назвою Return to Castlevania має вийти на початку наступного року.
Returnal та The Last of Us
Ігри Returnal та The Last of Us вийдуть на ПК. У випадку Returnal дата виходу значиться «скоро», а для The Last Of Us Part I названа конкретна дата – 3 березня 2023 року.
Hellboy: Web of Wyrd
У розробці є нова гра Hellboy: Web of Wyrd. У гри поки немає дати виходу, хоча відомо, що вона з’явиться на кількох платформах: Steam, Switch, PlayStation та Xbox.
Earthblade
Команда, що створила класичну інді-гру Celeste, зайнялася розробкою нового проєкту під назвою Earthblade. Гра має вийти у 2024 році.