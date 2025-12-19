Програміст перетворив читалку E-ink на комп’ютерний монітор

Монітор E-ink більше не є малодоступною та дорогою іграшкою. Принаймні, в цього чоловіка і під Linux.

Інженер-програміст Алірези Алаві пропонує користувачам Linux скористатися дисплеєм E-ink як монітором комп’ютера. У відео він використав електронну книгу Boox для демонстрації цієї можливості. У ній читалка працює як дзеркальний дисплей його монітора, котра може стати пристроєм введення за наявності сенсорного екрана, що відкриває, наприклад, функцію малювання. Алаві наголошує на користі такого екрана для комфорту очей.

При цьому пристрій працює бездротово, що розв’язує проблему звичайної відсутності роз’єму дисплея в електронних книг. Можна помітити високу затримку та лаги, але вони виникають не через з’єднання, а через використання досить старої моделі. Це лише аматорське рішення — сучасні монітори E-ink працюють без таких затримок та з частотою 60 Гц.

Ентузіаст розкрив технологію перетворення рідера на екран комп’ютера у своєму блозі. Насправді це дуже просто, адже налаштування VNC-з’єднання між комп’ютером та дисплеєм планшета зайняло лише близько 20 хвилин, з пошуком інформації у вікі Arch Linux.

Хочеш знати більше, ніж ChatGPT 5? Підписуйся на ITC.ua у Telegram ПІДПИСАТИСЯ

Суть методу полягає у встановленні обраного користувачем VNC-пакета, налаштуванні доступів користувачів створеного ним сервера та характеристик потоку з урахуванням роздільної здатності читалки. Відповідно, з іншого боку треба під’єднатися до сервера. Монітором необов’язково має бути пристрій E-ink, це може бути планшет або будь-що інше на Android чи з іншим середовищем, котре дозволяє встановити чи з іншим середовищем, котре дозволяє встановити клієнт VNC.

Таке підключення — не абиякий винахід, але воно демонструє можливості, доступні досвідченому користувачу. Варто лише захотіти, і пристрої можуть отримати нові функції.

Джерело: Tom’s Hardware