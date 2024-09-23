Програміста мережі WOG оштрафували на 34 000 грн за завантаження скрипту «main.ру» для розсилки SMS-повідомлень

Згідно з матеріалами судової справи, інженер-програміст компанії ТОВ «Вест Петрол Маркет» (керує мережею автозаправок WOG) навмисно завантажив небезпечний скрипт Python, попри «обізнаність про принципи дії шкідливих програм і заборону їхнього розповсюдження».

Йдеться про завантаження скрипту «main.ру» та окремої утиліти Python, призначеної для його запуску, які виявили на персональному комп’ютері програміста під час обшуків вдома (на жаль, у справі не уточнюється, яким чином початково дізнались про порушення).

«Встановлено, що за допомогою файлу «main.ру» (після запуску за допомогою утиліти Python та внесення номера мобільного телефону й певної кількості дій) здійснюється систематичне розсилання SMS. При систематичному надходженні великої кількості повідомлень використання стандартних функцій (отримання дзвінків, повідомлень, використання веббраузера) дуже ускладнене», — зазначається у вироку.

Суд визнав програміста винним у протиправному використанні шкідливих програм, призначених для несанкціонованого втручання в роботу інформаційних систем, та оштрафував чоловіка на 34 000 грн (також він має сплатити 6058, 24 грн за проведення судової комп’ютерно-технічної експертизи).

Сам програміст визнав свою провину й обіцяв надалі «дотримуватись бездоганної поведінки».

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Джерело: dev.ua