Новини WTF 30.04.2026

Криза абсурду: французька LDLC продає несправні RTX 5090 за ціною робочої RTX 5080

Олександр Федоткін

Автор новин та статей

Французька компанія LDLC запустила продаж “доступних” GeForce RTX 5090, однак з одним вагомим нюансом. 


Це браковані відеокарти, які після придбання неможливо повернути та оформити відшкодування. LDLC визнає, що жодна з цих RTX 5090 не працює й покупцям необхідно самим шукати способи, як їх відремонтувати. 

Наразі пропонуються несправні моделі ASUS RTX 5090 TUF Gaming та MSI RTX 5090 Ventus 3x OC за цінами €1499 та €1699 відповідно. При цьому робочі моделі ця компанія продає за €3249. Однак це абсурдна ціна на браковану RTX 5090, враховуючи, що за ці гроші можна придбати повноцінну RTX 5080. 

В LDLC додають, що несправні RTX 5090 мають фізичні пошкодження, які зазвичай виникають під час доставлення початковому покупцю. Також вказується, що відеокарти містять всі ключові компоненти, такі як GPU, VRAM, VRM. 


Компанія відзначає, що карти тестувались до того, як отримали пошкодження, та були справними, однак після пошкодження їх не розбирали. На сайті не має докладної інформації про пошкодження, лише вказується, що вони можуть включати несправність друкованої плати, фізичні пошкодження та деформовані елементи.

Звісно, не зовсім зрозуміло, хто наважиться купляти подібне. У майстернях з них можуть зняти ключові компоненти, або ж навіть відремонтувати та змусити працювати, однак без жодних гарантій. Це абсурдна ціна для несправних RTX 5090. Подібні дефектні моделі продаються у Китаї за значно нижчою ціною, однак також не має ніякої гарантії, що саме отримає покупець. Ці карти можуть бути відправлені без ключових компонентів. 

Раніше ми писали, що Framework пропонує мобільну версію RTX 5070 12 ГБ за абсурдну ціну. Користувач Reddit u/void_SW з Індії повідомив, що замість замовленої на Amazon відеокарти GIGABYTE RTX 5090 за $3260 отримав кілограм прального порошку за $2. 

Джерело: Wccftech;  Overclocking.com

Файно є
