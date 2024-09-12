Айтішник з Запоріжжя обладнав у квартирі «спостережний пункт» для виявлення ППО та руху HIMARS

Нині айтішника затримала СБУ — йому загрожує до 8 років ув’язнення.

Затриманий, який проживав у Запоріжжі та працював у сфері IT, облаштував у своїй квартирі так званий «спостережний пункт», який використовував, щоб шпигувати за українськими військовими.

За допомогою спеціалізованої оптики він мав виявляти позиції ППО та української артилерії, зокрема реактивних артсистем HIMARS, а також відстежувати маршрути руху військових колон та розташування укріпрайонів Сил оборони.

Усю інформацію айтішник мав передавати кадровому співробітнику розвідки РФ через анонімний чат у месенджері, однак у звіті СБУ зазначається, що його операцію вдалось вчасно зірвати. Під час обшуків правоохоронці виявили в його оселі тактичний бінокль з великою кратністю, далекомірною сіткою та компасом.

СБУ зазначає, що за координатами, які зафіксував затриманий, окупанти планували здійснити нову серію ракетно-дронових ударів.

Нині чоловік перебуває під вартою, йому оголошено про підозру за ч. 2 ст. 114-2 Кримінального кодексу України (несанкціоноване поширення інформації про переміщення, рух або розташування ЗСУ за можливості їх ідентифікації на місцевості з метою надання такої інформації державі, що здійснює збройну агресію проти України) та загрожує до 8 років тюрми.

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Джерело: СБУ