banner
Новини Технології 12.09.2025 comment views icon

Прихована енергія: пристрій розтягування видобуває електрику з вібрації навколишнього світу

author avatar

Олександр Федоткін

Автор новин та статей

Прихована енергія: пристрій розтягування видобуває електрику з вібрації навколишнього світу
Щоденні вібрації – від транспорту, машин чи кроків – охоплюють широкий діапазон частот. Завдяки адаптивній конструкції ці розсіяні джерела руху можна ефективно вловлювати та перетворювати на електроенергію для електронних пристроїв/National Taiwan University

Дослідники з Національного університету Тайваню створили пристрій, який ефективно використовує енергію від вібрацій.

Саморегульований механізм цього пристрою забезпечує резонанс із частотами навколишнього середовища, підвищуючи вихідну потужність у більш широкому робочому діапазоні. Найбільш простою подібною конструкцією є тонка балка, яка згинається вперед та назад, обтягнута спеціальним матеріалом, що генерує електрику під час навантаження. Незважаючи на максимально просту конструкцію, такий пристрій ефективно працюватиме лише на певних частотах коливань. Оскільки більшість навантаження зосереджена на одному кінці, ключова частина матеріалу ніколи не досягне повного потенціалу. 

Натомість тайванські дослідники під керівництвом професора Вэй-Цзюнь Су створили конструкцію, яка працює в режимі розтягування. Тонка плівка з полівініліденфториду (ПФД) рівномірно натягується, подібно до мембрани на барабані. Таким чином кожна її частинка сприяє генерації електрики.

Крихітна ковзна маса рухається сама по собі під дією сил інерції та гравітації. Коли вібрації навколо стають сильнішими, ця маса зміщується назовні, знижуючи бажану частоту збирача енергії. Коли вібрації слабішають, під дією гравітації ця маса повертається назад і підвищує частоту. Таким чином пристрій самоналаштовується.

За результатами лабораторних випробувань, це самоналаштування продемонструвало гарні результати. Порівняно з традиційними конструкціями, новий збирач енергії виробляв майже вдвічі більше потужності та працював майже у вдвічі більшому діапазоні частот. В одному з випробувань вихідна напруга досягла майже 29 В — вражаючий показник для пристрою, що вміщується на долоні.

Окрім цього пристрій міг плавно переходити від низьких енергетичних станів до високих без сторонньої допомоги. Це важливо, оскільки вибрації у навколишньому середовищі постійно змінюються в залежності від руху, погодних умов та навіть часу доби. Жорстко регульований збирач енергії швидко втратить необхідний ритм, на відміну від такого, що здатен адаптуватись та  самоналаштовуватись.

У майбутньому це може призвести до появи датчиків, які самостійно живитимуться за рахунок вібрацій і працюватимуть протягом багатьох десятиліть. Портативна електроника або медичні імплантати, що не потребуватимуть окремого заряджання.

Результати дослідження представлені у журналі Energy Conversion and Management

Джерело: TechXplore

Популярні новини

arrow left
arrow right
Alibaba представляє ШІ Qwen-3 з 1 трлн параметрів
Новий каталізатор переробляє пластик без сортування та очищення
Вчені створили на 150% ефективніше ракетне паливо — раніше цю речовину неможливо було виробляти
Вийшли Apple Watch Series 11 та SE 3: 5G, watchOS 26 та обіцяний живий переклад за ціною від $249
В США почали друкувати недорогі будинки
Ютубер створив механічний 8-бітний комп’ютер з конструктора K'NEX
Британський уряд спробував Microsoft 365 Copilot: маса захопливих відгуків і жодного покращення ефективності
Пентагон тестує мікрохвильового вбивцю роїв дронів
Лушпиння цибулі захищає сонячні елементи краще, ніж промислові технології
Майбутнє пам’яті: більше даних на меншому просторі завдяки новим молекулярним перемикачам
Нові акумулятори CATL для електричних авто: 10 хвилин заряджання на 478 км, ресурс 12 років або 1 млн км
Новий оптоекситонний перемикач зробить процесори холодними
48 років по тому: Microsoft відкрила код BASIC за ліцензією MIT
Спермаботи, керовані магнітами, атакують яйцеклітину
Що буде, якщо всі на Землі одночасно увімкнуть світло, — дослідник Смітсонівського інституту
Підлітковий хіт: розумний пластир з чипом лікує акне за тиждень
Розмову можна прослухати дистанційно завдяки вібрації телефона, — дослідження
Вагітні китайські роботи виявилися фейком. Чи можливі вони взагалі?
Майбутнє виробництва чипів: 3D-друк на рівні атомів дає рекордну площу поверхні
Вийшов Dolby Vision 2: покращений HDR, згладжування руху та перші телевізори Hisense
Apple випустила RC iOS 26, яка вийде для всіх 15 вересня: офіційні примітки з переліком покращень
Що думаєте про цю статтю?
Голосів:
Файно є
Файно є
Йой, най буде!
Йой, най буде!
Трясця!
Трясця!
Ну такої...
Ну такої...
Бісить, аж тіпає!
Бісить, аж тіпає!
Loading comments...

Повідомити про помилку

Текст, який буде надіслано нашим редакторам:

Надіслати