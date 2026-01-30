Принтерна революція: у США хочуть заборонити одноразові картриджи

Depositphotos

Нова постанова мерії Лос-Анджелеса стосуватиметься чорнил і тонерів, які неможливо належно переробити. Це частина більш ширшої ініціативи муніципалітету перетворити Лос-Анджелес на місто з нульовими відходами.





Міська рада проголосувала за створення постанови, яка заборонить одноразові картриджі для принтерів, що не підлягають повторному заправленню або для яких виробник не пропонує програму зворотного приймання. Більшість принтерів — лазерних і струменевих — працюють на картриджах, які за своєю конструкцією є одноразовими: коли чорнила або тонер закінчуються, доводиться купувати новий. Ситуацію погіршують обмеження з DRM, які виробники часто вбудовують у картриджі, через що їх зазвичай неможливо просто заправити самостійно. Влада Лос-Анджелеса прагне покласти край застарілим нормам у сфері друку.

Йдеться фактично про будь-які модулі з чорнилом або тонером, які зрештою опиняються на звалищі — без можливості належної переробки, а отже, суперечать прагненню міста до нульових відходів. Картриджі для принтерів зазвичай виготовляють із поєднання пластику, металу та хімічних речовин, що ускладнює їх утилізацію. Місто може класифікувати їх як небезпечні відходи, але навіть у такому разі на сміттєзвалищі їм знадобилися б сотні років, щоб розкластися. Оскільки вони спочатку створені для викидання, реальне рішення полягає в усуненні першопричини проблеми — саме тому й запроваджується заборона.

Варто уточнити: міська рада Лос-Анджелеса не намагається розв’язати кризу з цінами на чорнила чи навіть питання доступності. Більшість споживачів зважають лише на початкову вартість принтера на полиці магазину. Підхід тут екологічний і тісно пов’язаний зі скороченням зайвих ланцюгів у системі дистрибуції. Навіть якщо виробник формально зобов’язаний забирати порожній картридж, у цьому немає сенсу, якщо він усе одно викидається від вашого імені. Ще один аспект — величезна кількість варіантів на ринку, де можна знайти дублікати або контрафактні картриджі, що шкодять виробництву. Такі копії також не призначені для повторного заправлення: вони просто дешевші, а їхнє існування негативно впливає на виробничий сектор, що не влаштовує владу.





Тому новий закон також націлений на одноразові картриджі, які порушують авторське право або права інтелектуальної власності. Тож, історії про компанії, які блокують сторонні чорнила чи тонер через оновлення прошивки, швидше за все, нікуди не зникнуть. Ця постанова стосується виключно контролю над зайвими відходами, спричиненими картриджами, які користувач змушений викидати без будь-яких програм переробки чи повторного виробництва. Втім, документ ще має пройти повне затвердження, перш ніж стати законом і набути чинності.

Це не перший прецедент адміністративних обмеженнь на використання одноразових картриджів у США: до цього у Сан-Франциско заборонили використання одноразових принтерних картриджів у роботі муніципальних органів. Заборона має на меті зменшити відходи та стимулювати закупівлю більш екологічних витратних матеріалів. Ще один подібний приклад екологічної ініціативи стосується Європейського регіону: Каталонія (Іспанія) ухвалила закон, що забороняє одноразові картриджі для принтерів з 1 січня 2025 року.

Ці міри зазвичай є частиною ширшого законодавства з усунення зайвих відходів і переходу до циркулярної економіки, де забороняється розповсюдження та продаж не перезаправлюваних або не багаторазових картриджів та тонерів — змушуючи виробників і споживачів обирати більш сталий формат ресурсів. Тенденція до обмеження одноразових продуктів, включно з картриджами для принтерів, стає частиною глобального екологічного руху.

