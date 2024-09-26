Штучний інтелект «захоплює» принтери, і пристрої HP — перші у черзі.

Нова функція HP Print AI доступна відсьогодні в «ексклюзивній» бета-версії й пропонує функцію «ідеального виводу», що очистить видрук вебсторінок від небажаного вмісту: наприклад, реклами чи дивного форматування (нижче фото до і після застосування функції).

Штучний інтелект також оптимізує друк електронних таблиць та діаграм, які залишатимуться на одній сторінці нерозділеними, і зможе реагувати на «розмовні підказки» — так, за допомогою ваших інструкцій пристрій, наприклад, може перетворити фото на вітальну листівку, додавши певні стилі та шрифти.

За словами HP, нові функції Print AI надійдуть для широкого загалу протягом 2025 року. Однак переліку моделей, які їх підтримуватимуть поки не надають, як і не уточнюють, чи потрібно буде встановити додаткове програмне забезпечення.

Раніше HP запустила нову передплату, яка надає принтер в оренду (з певним обмеженням на кількість сторінок) і чорнила за щомісячні внески у $36.

Джерело: HP

Favbet Tech – це ІТ-компанія зі 100% украі‌нською ДНК, що створює досконалі сервіси для iGaming і Betting з використанням передових технологіи‌ та надає доступ до них. Favbet Tech розробляє інноваційне програмне забезпечення через складну багатокомпонентну платформу, яка здатна витримувати величезні навантаження та створювати унікальний досвід для гравців.