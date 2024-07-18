Рада схвалила підвищення акцизів на пальне. Що буде з цінами на дизель та бензин цієї осені?

18 липня нардепи проголосували за закон 11256-2, який передбачає встановлення нових ставок акцизного податку на пальне (аби підтягнути до мінімуму, встановленого у країнах ЄС).
Таким чином, з 1 вересня акцизи на пальне збільшаться на 14-217% і зростатимуть щороку до 2028-го.
За даними асоціації Укравтопром, нинішня ставка акцизу для бензину становить €213,5 за 1000 літрів, для дизелю — €139,5, автогазу — €52. Тоді як положення європейських норм передбачають мінімальні ставки акцизного податку у €359 за 1000 літрів бензину, €330 за 1000 літрів дизельного пального та €68 за 1000 літрів для скрапленого газу (цікаво, що у правках до другого читання ставка для скрапленого газу чомусь зазначена у розмірі €250 за 1000 літрів)
Якщо зважати на інформацію аналітичного центру Tax Foundation (на середину 2023 року), то найменші акцизи наразі у Болгарії, Угорщині, Румунії, Мальті та Польщі, а найвищі — у Німеччині (€670/1000 літрів бензину та €490/1000 літрів дизельного пального).
Forbes розрахував подорожчання для пального з огляду на підвищення акцизу (без врахування змін цін на нафту, курсу та попиту) з вересня:
- бензину – на 1.5 грн/л;
- дизпального – на 2 грн/л;
- автогазу – на 6 грн.
У Мінфіні зазначили, що реалізація законопроєкту дозволить забезпечити додаткові надходження до держбюджету у другому півріччі 2024 року:
- від операцій із реалізації пального – на 1,6 млрд грн у середньому за місяць. З них 1,3 млрд грн від акцизного податку та 292 млн грн від податку на додану вартість;
- від операцій із реалізації проміжних продуктів – на 4,5 млн грн на місяць від акцизного податку.
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