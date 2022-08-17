Рада ухвалила законопроєкт щодо відбудови телеком-інфраструктури, який вдвічі прискорює розгляд документів — з 3 до 1,5 місяців

16 серпня Верховна Рада України ухвалила досить важливий для телеком-інфраструктури законопроєкт під номером 7487. Документ, який підтримали 253 депутати за мінімально необхідних 226 голосів, пришвидшить відновлення послуг мобільного телефонного зв’язку та доступу до інтернету, особливо в громадах, що постраждали від бойових дій.
Наразі уряд продовжує створювати необхідні умови, що допоможуть інтернет-провайдерам та мобільним операторам максимально швидко відбудувати зруйноване й відновити зв’язок. Наприкінці липня Президент України Володимир Зеленський підписав законопроєкт під номером 5811, яким вносяться зміни до Закону «Про регулювання містобудівної діяльності» — нові правила дозволять отримати землю для будівництва базових станцій 4G аж на 6 місяців швидше. Ми розповідали про цю законодавчу ініціативу на початку року. Цей новий законопроєкт під номером 7487 щодо розвитку й відновлення електронних комунікацій — доповнює попередній та прибирає бюрократичні перепони. Раніше перед початком робіт телеком-компанії надавали проєктну документацію, а людям доводилося чекали на нормальний зв’язок та інтернет попри технічну готовність.
Що саме змінює 7487?
- Розпочати розгортання мереж можна буде без оформлення технічних умов та проєктної документації. Це дозволить виграти понад місяць часу телеком-компаніям
- Працівники телекому зможуть будувати мобільну мережу вздовж автошляхів на лісогосподарських землях без погодження з урядом, що своєю чергою пришвидшить процес.
Що це дасть на практиці
За словами міністра цифрової трансформації України Михайла Федорова, закон вдвічі прискорює розгляд документів — з 3 до 1,5 місяців.
За оцінкою Світового банку, збитки українського телеком-ринку через російську агресію вже сягнули $2,6 млрд. Станом на липень майже чверть усіх інтернет-мереж країни зазнали руйнувань, а це понад 1,7 млн ліній фіксованого зв’язку та понад 3000 базових станцій мобільного. І це лише попередня оцінка, оскільки війна триває. З кожним деокупованим містом з’являються дані про зруйновані мережі й нова потреба для швидкого відновлення зв’язку. Інакше кажучи, попереду дуже багато роботи з відновлення телеком-інфраструктури.
$2,6 млрд — збитки українського телеком-ринку внаслідок російського вторгнення