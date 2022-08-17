Рада ухвалила законопроєкт щодо відбудови телеком-інфраструктури, який вдвічі прискорює розгляд документів — з 3 до 1,5 місяців

16 серпня Верховна Рада України ухвалила досить важливий для телеком-інфраструктури законопроєкт під номером 7487. Документ, який підтримали 253 депутати за мінімально необхідних 226 голосів, пришвидшить відновлення послуг мобільного телефонного зв’язку та доступу до інтернету, особливо в громадах, що постраждали від бойових дій.

Наразі уряд продовжує створювати необхідні умови, що допоможуть інтернет-провайдерам та мобільним операторам максимально швидко відбудувати зруйноване й відновити зв’язок. Наприкінці липня Президент України Володимир Зеленський підписав законопроєкт під номером 5811, яким вносяться зміни до Закону «Про регулювання містобудівної діяльності» — нові правила дозволять отримати землю для будівництва базових станцій 4G аж на 6 місяців швидше. Ми розповідали про цю законодавчу ініціативу на початку року. Цей новий законопроєкт під номером 7487 щодо розвитку й відновлення електронних комунікацій — доповнює попередній та прибирає бюрократичні перепони. Раніше перед початком робіт телеком-компанії надавали проєктну документацію, а людям доводилося чекали на нормальний зв’язок та інтернет попри технічну готовність.

Що саме змінює 7487?

Розпочати розгортання мереж можна буде без оформлення технічних умов та проєктної документації. Це дозволить виграти понад місяць часу телеком-компаніям

Працівники телекому зможуть будувати мобільну мережу вздовж автошляхів на лісогосподарських землях без погодження з урядом, що своєю чергою пришвидшить процес.

Що це дасть на практиці

За словами міністра цифрової трансформації України Михайла Федорова, закон вдвічі прискорює розгляд документів — з 3 до 1,5 місяців.

За оцінкою Світового банку, збитки українського телеком-ринку через російську агресію вже сягнули $2,6 млрд. Станом на липень майже чверть усіх інтернет-мереж країни зазнали руйнувань, а це понад 1,7 млн ліній фіксованого зв’язку та понад 3000 базових станцій мобільного. І це лише попередня оцінка, оскільки війна триває. З кожним деокупованим містом з’являються дані про зруйновані мережі й нова потреба для швидкого відновлення зв’язку. Інакше кажучи, попереду дуже багато роботи з відновлення телеком-інфраструктури.