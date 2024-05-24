Ракетний двигун Starship Raptor від SpaceX вибухнув під час випробувань

Під час підготовки SpaceX до четвертого польоту Starship на своїх об’єктах у Бока-Чіка, штат Техас, на випробувальному майданчику SpaceX для ракетних двигунів у Макгрегорі, теж в Техасі, схоже, згорів двигун Starship Raptor.

Місцеві ЗМІ пишуть про потужний вибух під час випробувань, полум’я охопило вежу. Наразі від SpaceX не надходили повідомлення про аварію. Телеканал NASASpaceflight показав інцидент у прямому ефірі.

Випробування розпочалося трохи після 16:12 за місцевим часом і, здавалося, проходило нормально. Коли через 14 секунд після запалювання дим розвіявся, двигун вимкнувся, і тест, здавалося, завершився. Однак відразу після цього з нижньої частини майданчика, де випромінює полум’я сопло ракетного двигуна, почав виходити вогонь. Під час випробування в цій області спостерігалося полум’я, характерне для Raptor. Нове полум’я було помаранчевим та рухалося вгору, перш ніж вибух охопив всю конструкцію. Попри інцидент, Ілон Маск повідомив, що четвертий політ Starship відбудеться за 10 днів.

Flight 4 in about 10 days https://t.co/1Fb0ProHjG — Elon Musk (@elonmusk) May 24, 2024

На відміну від більшості ракетобудівних компаній, які виробляють фіксовану кількість двигунів, призначених для конкретних ракет майбутнього, SpaceX є багатою компанією. Перш ніж установити ракетний двигун на Falcon 9, Starship Super Heavy або Starship, він проходить кваліфікаційні випробування на об’єктах SpaceX у Макгрегорі. Типи ракетних двигунів можна розрізнити за їхнім вихлопом. У той час як вихлоп Merlin для Falcon Heavy помаранчевий, вихлоп Raptor чистіший і має блакитний відтінок. Двигуни Raptor — абсолютно нова конструкція, створена спеціально для Starship, вони використовують метан як паливо.

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SpaceX часто модернізує двигуни Raptor, поки вони чекають встановлення на прискорювачі Starship. Зараз використовуються двигуни Raptor 2. Вони відрізняються більшою тягою та менш складною конструкцією. Raptor розроблений для використання як палива ресурсів Марса, зокрема рідкого метану. Він значно потужніший за двигуни Falcon 9 та Merlin.

Джерела: Wccftech, Alpha Centauri

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