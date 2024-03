Сьогоднішній третій випробувальний політ надважкої РН Starship (місія IFT-3) компанії SpaceX завершився частковим успіхом (більшим, ніж минулі) — власне, команді вдалося «зайти далі, ніж коли-небудь раніше». Пряма трансляція запуску велася в акаунті SpaceX в X/Twitter.

Найбільше досягнення цього тестового польоту — прототип Starship (S28) вперше вийшов на потрібну навколоземну орбіту, а потім успішно зійшов з неї, хоча м’яко приводнитися в океан у нього не вийшло. З огляду на результати сьогоднішнього випробування, інженери SpaceX внесли достатньо багато змін в конструкцію («тисячі змін», якщо вірити Ілону Маску) з врахуванням результатів розслідування вибухової другої спроби IFT-2, коли обидва ступені після розділення були підірвані через засмічений фільтр і витік рідкого кисню. Перша спроба орбітального польоту Starship у квітні 2023 року, нагадаємо, закінчилася контрольованим підривом після того, як ступені не змогли розділитися.

Цього разу весь політ Starship тривав близько 50 хвилин (проти трохи більше як 8 хв минулого випробування). Він відбувався за злегка оновленим планом з урахуванням цілей місії.

Starship у повній конфігурації з Super Heavy (висота всієї системи перевищує 120 метрів) стартував з майданчика на базі Starbase в Бока-Чика, штат Техас, о 15:25 за київським часом 14 березня 2024 року. До речі, це вже другий поспіль успішний старт без жодних затримок чи перенесень.

Перший ступінь ідеально відпрацював до фінального етапу приводнення. Приблизно на 2:49 після старту надважка ракета-носій Starship з усіма 33 двигунами прискорювача (відпрацювали весь час, жоден не відмовив) досягла висоти 72 км, де відбулося успішне розділення за «гарячою» схемою: більша частина двигунів прискорювача Super Heavy B10 вимкнулася й одночасно запрацювали двигуни корабля S28.

Це вже вдруге команді Starship вдалося продемонструвати гаряче розстикування ступенів. Перший ступінь успішно здійснив маневр розвороту Boostback Burn (так само повертаються ступені Falcon 9 / Falcon Heavy) та вийшов на траєкторію приземлення, але на останніх метрах перед приводненням в океан команда втратила зв’язок з бустером. Попередньо, не всі двигуни на цьому етапі відпрацювали, як планувалося, тому бустер не зміг достатньо загальмувати для м’якої посадки на воду в Мексиканській затоці.

Щодо корабля Starship, то після відділення від прискорювача він увімкнув усі 6 двигунів та продовжив набір висоти запланованою траєкторією — він дістався висоти близько 150 км, успішно вийшов на навколоземну орбіту з апогеєм близько 235 км, і вимкнув двигуни. Далі космоліт здійснив успішні випробування механізму відкриття і закриття дверцят відсіку корисного навантаження (на відео нижче) та перекачування кріогенного палива з малого бака в основний. Після цього (десь на 40 хв після старту) почалася процедура повторного входу в атмосферу. І тут почалися проблеми: запалювання вакуумних Raptor, яке мало стати першою демонстрацією їх роботи, не сталося (бортовий комп’ютер чомусь не виконав команду).

Зрештою Starship здійснив повторний вхід в атмосферу без порушення цілісності конструкції, маневруючи суто ґратчастими рулями. На відео трансляції можна побачити, як під час входу у верхні шари атмосфери від корабля відлітають невеликі фрагменти. Також відпало чимало теплозахисних плиток. На висоті близько 65 км та швидкості 7,14 км/сек зв’язок із кораблем було втрачено. Найімовірніше, автономна система безпеки після виявлення відхилень від запланованих параметрів активувала систему аварійного перервання польоту, яка і знищила корабель десь над Індійським океаном.

Наостанок лишається додати, що під час цього запуску команда SpaceX також перевірила роботу камер та стабільного зв’язку Starlink, подарувавши нам безліч ракурсів та неймовірно красивих кадрів з Starship. Чого варте лише кількасекундне відео з плазмою, що огортає космоліт під час входження в атмосферу.

У SpaceX кілька разів повторили, що головна мета цього випробування (як, в принципі, і будь-якого іншого) — збір важливих даних для продовження розробки. Тож команді знадобиться якийсь час, щоб детально проаналізувати всі зібрані дані, та з’ясувати, де потрібно внести коригування, щоб наступного разу хоча б один зі ступенів здійснив м’яку посадку. Сподіваємося, цього разу розслідування займе менше часу і SpaceX швидко отримає ліцензію регулятора на наступне випробування — бустерів і кораблів вона вже набудувала достатньо.

Hopefully, at least 6 more flights this year

— Elon Musk (@elonmusk) March 12, 2024