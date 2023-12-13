Rakuten Viber: 46% українців донатять на ЗСУ з кожної зарплатні — на 9% більше, ніж на початку 2023

Rakuten Viber у новому опитуванні спробувала дізнатись, як змінились донати українців на ЗСУ та знайомим, які служать, порівняно з початком 2023 — в опитуванні, яке проводилося в офіційному каналі Rakuten Viber Україна, взяли участь близько 54 тисяч користувачів. Це вже третє таке дослідження з початку війни.

За результатами нового опитування, 46% українців роблять пожертви планово з кожної зарплатні — на 9% більше, ніж на початку року. Водночас 6% опитаних зізналися, що донатять кожного дня потроху, а 14% — після кожного обстрілу, тим сами конвертуючи злість до росіян на інвестиції ЗСУ.

Інші цікаві тези з попередніх досліджень Rakuten Viber щодо змін настрою українців в контексті регулярних донатів

В грудні 2023 року, за результатами опитування, 66% українців розповіли, що регулярно донатять на ЗСУ: 37% роблять це планово з кожної зарплатні, 16,5% — після кожного обстрілу, і ще 6% перераховують кожного дня потроху. Ще 25% респондентів визнали, що допомагають в інший спосіб, а 6,5% безпосередньо служать у ЗСУ. Тоді лише 5% опитаних вказали, що не бачать сенсу в донатах.

У лютому 2023 року Rakuten Viber вдруге провів опитування “Чи донатите ви на ЗСУ та знайомим, які служать?”, яке показала наступний розподіл відповідей: 46% донатять регулярно з кожної зарплатні (на початку року — 37%), 14% — після кожного обстрілу, 6% перераховують кожного дня потроху, 25% допомагають іншим способом (-4% до початку року), 5% в ЗСУ, та 4% не бачать сенсу.

Як донатять українці

За даними жовтневого дослідження «Опендатабот», за дев’ять місяців 2023 року три найбільших фонди України (United24, «Повернись живим» та Фонду Притули) зібрали 12,5 млрд грн — найбільше донатів зібрал платформа United24 (понад 7,9 млрд грн, або 63% від загального обсягу), «Повернись живим» отримав чверть з цієї суми (понад 3 млрд грн), ще близько 1,5 млрд грн (12%) українці перерахували до Благодійного фонду Сергія Притули.

Минулого тижня United24 відзвітувала про важливі віху — платформа подолала рубіж в 500 мільйонів доларів донатів з моменту запуску у травні 2022 року.