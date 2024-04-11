Rakuten Viber анонсував ШІ-функцію на базі ChatGPT, яка створює стислий виклад чату

Найпопулярніший в Україні месенджер Rakuten Viber анонсував запуск нової функції «Стислий виклад чату», яка на вимогу надаватиме стислий виклад непрочитаних повідомлень в груповому чаті (чи то батьківському, чи то будинковому). Вона працює на базі технології ChatGPT і зараз тестується серед 10% користувачів iOS та Android в Україні, США, Японії, Болгарії, Польщі, на Філіппінах.

За задумом розробників, нова функція допоможе заощадити чимало часу багатьом українцям. Вона аналізує пропущену переписку (від 5 до 100 непрочитаних повідомлень) та надає стислий конспект всього, що обговорювалося, у форматі резюме. Відповідне діалогове вікно з пропозицією сформувати резюме діалогу автоматично зʼявлятиметься при відкритті групового чату з п’ятьма та більше непрочитаними повідомленнями.

В теорії інструмент дозволить не проґавити нічого важливого, не витрачаючи багато часу на перечитування марнослів’я та чвар, які лишаються незмінним атрибутом усіх групових чатів. Як на практиці, треба тестувати.

Нова функція підтримує українську та ще понад 50 мов. Поки що ШІ-анотації доступні тільки для групових чатів як найпопулярнішого формату спілкування серед користувачів Rakuten Viber — дві третини в Україні щонайменше щомісяця спілкуються в групових чатах, свідчить внутрішня статистика.

Напередодні Rakuten Viber повідомив про призначення першого директора в Україні — ним став екскерівник медіа про ІТ-бізнес AIN.UA Ілля Бошняков.

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