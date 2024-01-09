Razer представила ноутбуки Blade 14, 16 і 18 та можливість відчути гру спиною і сідницями

На CES 2024 Razer показала оновлені ноутбуки Blade 14, 16 та 18, нове крісло, килимок з тактильним відкликом, лампу для монітора та док-станцію.

Ігрові ноутбуки Razer Blade 14, 16 та 18

Найбільшим оновленням Blade 16 став ​​OLED-екран з роздільною здатністю 2560 x 1600 та частотою до 240 Гц, також він доступний з дворежимним mini-LED екраном (4K/120 Гц, 1600p/240 Гц) з функцією локального затемнення. Ноутбук отримав процесор Intel Core i9-14900HX та відеокарту NVIDIA RTX 4090, усе це за ціною від $2999,99.

Про Razer Blade 18 відомо не надто багато – дисплей 4K 165 Гц та наявність Thunderbolt 5 з підтримкою заряджання 240 Вт та передаванням даних до 120 Гбіт/с.

Blade 14 отримав процесор Ryzen 9 8945HS, який по суті є тим же 7940HS з чипом ШІ. Він має екран 2560 x 1660 240 Гц. Відеокарта – до RTX 4070.

Тактильний килимок для крісла Project Esther

Аксесуар Project Esther підтримує тактильний відклик та технології HyperSense і Sensa HD із рухом у різних напрямках. Технологія plug-and-play автоматично перетворює аудіо на тактильну картину. Завдяки 16 вбудованим приводам килимок пропонує «широкосмугову тактильну функцію високої чіткості».

Ігрове крісло Razer Iskur V2

Основною особливістю нового крісла Razer є «6D-регульована адаптивна система підтримки попереку». Поперекова опора має пружинний механізм для регулювання ваги та пози тіла, а також ручне керування виступом та висотою поперекової області. Крісло може нахилятися до 152 градусів і дозволяє контролювати його нахил. Iskur V2 коштує $650 і вже доступне для замовлення.

Док-станція на 11 портів з Ethernet та HDMI 2.0

Razer випускає 11-портову док-станцію USB-C з алюмінієвим корпусом. Серед роз’ємів Ethernet, HDMI 2.0, слоти UHS-1 SD та microSD, 3,5-мм аудіороз’єм із підтримкою об’ємного звуку 7.1, чотири порти USB-A та два порти USB-C. Порти USB-C і два порти USB-A мають стандарт USB 3.2 зі швидкістю передачі даних 10 Гбіт/с, інші два порти USB-A — 2.0 (480 Мбіт/с). Док-станція підтримує заряджання до 85 Вт та вивід на дисплей 4K/60 Гц через HDMI. Гаджет коштує $119,99.

Курс Python basic. Після курсу ви зможете впевнено працювати з чатботами, скриптами, вбудованими системами, веб- та мобільними застосунками, а також навіть ігровими програмами. РЕЄСТРУЙТЕСЯ!

Лампа для монітора Razer Aether

Світлова панель має індекс точності кольору CRI 95 і може освітлювати область розміром 60 см x 30 см потоком до 500 люкс. Лампа Chroma RGB підтримує понад 16,8 млн кольорів та багато світлових ефектів. Пристрій має сенсорні елементи керування яскравістю, колірною температурою та ефектами. Є підтримка розумного дому Matter та налаштування через застосунок Razer Gamer Room.

Джерела: The Verge, Engadget, GamesRadar