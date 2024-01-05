Ігрові ноутбуки Razer Blade 16 та 18 отримали нові дисплеї ─ OLED із частотою 240 Гц та 4K LED, відповідно

Razer анонсувала оновлення ігрових ноутбуків Blade 16 та Blade 18, які отримали покращені дисплеї.

Blade 16 має, за словами Razer, першу у світі 16-дюймову OLED-панель із частотою 240 Гц, розроблену спільно з Samsung. Модель Blade 18 тепер оснащується 4K LED дисплеєм із частотою 165 Гц та підтримкою G-Sync. Обидві панелі будуть перевірені Calman та індивідуально відкалібровані на заводі. Для них заявлено охоплення 100% колірної гами DCI-P3.

OLED-панель Razer 16 характеризується роздільною здатністю 2560×1600 пікселів і контрастністю 1000000:1. Також відзначається сертифікація VESA DisplayHDR True Black 500 та рейтинг VESA ClearMR 11000. ClearMR ─ це показник співвідношення чітких і розмитих пікселів під час руху, і VESA стверджує, що його легше зрозуміти, ніж інші показники часу відгуку або розмиття під час руху.

Оновлення панелі Blade 18 менш вражаюче, в основному воно зводиться до обміну частоти оновлення на роздільну здатність. Поточний Blade 18 має панель з роздільною здатністю 2560×1600 пікселів, частотою 240 Гц та G-Sync. В оновленій панелі роздільна здатність збільшена до 4K, але частота оновлення знижена до 165 Гц. Також повідомляється про час відгуку 3 мс та підтримку G-Sync, що має забезпечити плавний ігровий процес.

Докладніше про оновлені ноутбуки Blade 16 і 18 компанія Razer розповість на виставці CES 2024.

Джерело: The Verge