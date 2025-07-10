Новини Пристрої 10.07.2025 о 19:49 comment views icon

Razer випустила бездротову клавіатуру зі змінними перемикачами й автономністю до 980 годин

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Вадим Карпусь

Автор новин

Razer випустила бездротову клавіатуру зі змінними перемикачами й автономністю до 980 годин
Клавіатура Razer BlackWidow V4 Tenkeyless HyperSpeed

Razer створила нову ігрову клавіатуру з довгою назвою Razer BlackWidow V4 Tenkeyless HyperSpeed. В цій новинці виробник зробив ставку на компактність, тишу в роботі, гнучкість у налаштуваннях й надійне бездротове з’єднання.

Характеристики Razer BlackWidow V4 Tenkeyless HyperSpeed

Нова BlackWidow V4 Tenkeyless HyperSpeed — це відносно компактна клавіатура без цифрового блоку. Вона оснащена механічними перемикачами Razer Orange третього покоління з тактильним відгуком. Але це ще не все: клавіатуру можна індивідуально налаштовувати завдяки можливості гарячої заміни та сумісності з 3- та 5-контактними перемикачами. Тобто користувачі можуть легко замінити перемикачі на інші, які їм більше до вподоби.

Razer випустила бездротову клавіатуру зі змінними перемикачами й автономністю до 980 годин
Ігрова клавіатура Razer BlackWidow V4 Tenkeyless HyperSpeed

Інженери добре попрацювали над тим, щоб клавіатура була максимально тихою в роботі. Внутрішня конструкція оптимізована для гасіння шуму: використано подвійну шумоізоляційну піну, змащені на заводі стабілізатори, сталеву верхню пластину для зменшення дзеленкотіння та стрічку на друкованій платі для пом’якшення високочастотного клацання. В результаті новинка забезпечує тихий звук і плавні натискання.

Клавіатура обладнана багатофункціональним роликом і трьома виділеними кнопками керування. Їх можна використовувати для керування гучністю, відтворенням медіа та відображення заряду батареї. Усе це налаштовується в застосунку Razer Synapse, де можна перепризначити функції на власний розсуд.

Razer випустила бездротову клавіатуру зі змінними перемикачами й автономністю до 980 годин
Клавіатура Razer BlackWidow V4 Tenkeyless HyperSpeed

Для підключення до комп’ютерів використовується технологія Razer HyperSpeed Wireless. Вона забезпечує низьку затримку та стабільність з’єднання. Також є підтримка Bluetooth із можливістю підключення до трьох пристроїв одночасно. Можна під’єднати клавіатуру й сумісну мишу до одного приймача, щоб звільнити USB-порти. Вбудований акумулятор забезпечує до 980 годин роботи в режимі Power Saving Mode.

Як справжня ігрова клавіатура, Razer BlackWidow V4 Tenkeyless HyperSpeed отримала систему Razer Chroma RGB з окремим підсвічуванням кожної клавіші. Підсвітка синхронізується з понад 300 іграми та застосунками. Якщо цього буде замало, можна додатково створити унікальний візуальний стиль у Razer Chroma Studio.

Ціна

Нова клавіатура Razer BlackWidow V4 Tenkeyless HyperSpeed вже доступна для замовлення за ціною $179,99.

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Джерело: techpowerup

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