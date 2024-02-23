Reddit планує вийти на IPO та запрошує до інвестицій активних користувачів

Reddit подала заяву S-1 до Комісії з цінних паперів та бірж (SEC), де докладно описала свої фінанси та бізнес-цілі напередодні первинного розміщення акцій (IPO) на Нью-Йоркській фондовій біржі під символом RDDT.

В цьому документі Reddit стверджує, що торік вона отримала $804 млн доходу, переважну більшість яких принесла реклама (98%). Однак компанія є збитковою, її чистий збиток у 2023 році склав $90,8 млн. Сервіс налічує 267,5 млн активних користувачів щотижня, понад 100 тис. активних спільнот та 1 млрд публікацій.

Досить незвично Reddit надає невизначеній кількості своїх провідних користувачів, включаючи модераторів і тих, хто має високі бали карми, можливість купити акції на IPO. Це привілей, який зазвичай надається професійним інвесторам, які хочуть придбати акції за теоретично нижчою ціною, перш ніж усі інші зможуть придбати їх на публічному ринку.

Reddit розподілятиме частки за допомогою багаторівневої системи, починаючи з «певних користувачів і модераторів, визначених нами, які внесли значний внесок у програми спільноти Reddit». Після цього першого рівня буде запропоновано придбати акції людям із показником карми не менше 2000 і тим, хто «виконав щонайменше 5000 дій модератора». Компанія каже, що зарезервувала 1,3 млн акцій свого класу А «для фінансування програм, пов’язаних зі спільнотою, які дають змогу реддіторам втілювати свої ідеї в життя».

Одними зі складових своєї стратегії монетизації Reddit називає ліцензування даних і навчання моделей ШІ. Раніше компанія оголосила про угоду з Google про навчання систем штучного інтелекту, яка приноситиме $60 млн на рік.

Що цікаво, генеральний директор конкуруючої компанії OpenAI Сем Альтман вклав понад $60 млн в акції Reddit та контролює 9,2% голосів Reddit. Альтман вперше інвестував у Reddit у 2014 році, коли був президентом акселератора Y Combinator, та продовжив інвестувати у 2021 році, збільшивши частку своїх акцій.

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Джерело: The Verge, CNBC

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