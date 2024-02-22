Соцмережа Reddit за $60 млн на рік дозволила Google використовувати свій контент для тренування штучного інтелекту

Соціальна платформа Reddit уклала угоду з Google, щоб зробити свій контент доступним для навчання моделей штучного інтелекту пошукового гіганта. За словами джерел, контракт з Google (Alphabet) коштує близько 60 млн доларів на рік.

Угода підкреслює, що Reddit, яка готується до гучного запуску на фондовому ринку, прагне отримати нові доходи в умовах жорсткої конкуренції з боку таких сервісів, як TikTok і Meta (Facebook та Instagram), передає Reuters.

Джерела не були уповноважені спілкуватися зі ЗМІ і відмовилися назвати свої імена. Reddit і Google відмовилися від коментарів. Торік Reddit заявила, що буде стягувати плату з компаній за доступ до свого інтерфейсу прикладного програмування (API) — засобу, за допомогою якого він поширює свій контент. Угода з Google може стати першою угодою з великою компанією, що займається розробкою штучного інтелекту.

Компанія Reddit, що базується в Сан-Франциско, понад три роки розглядає можливість розміщення акцій, і готується цього тижня подати заявку на первинне публічне розміщення акцій, в якій вперше детально розкриє свої фінансові показники для потенційних інвесторів, що виходять на IPO. За словами двох джерел, документи можуть бути доступні вже в четвер.

Компанія була оцінена в близько 10 млрд доларів під час раунду фінансування у 2021 році, прагне продати близько 10% своїх акцій під час розміщення. Вихід Reddit на фондовий ринок стане першим IPO великої соціальної мережі після розміщення акцій Pinterest у 2019 році.

В останні місяці розробники моделей штучного інтелекту були зайняті укладанням угод з власниками контенту, прагнучи диверсифікувати свої навчальні дані, виходячи за межі великих фрагментів інтернету. Ця практика рясніє потенційними проблемами з авторським правом, оскільки багато творців контенту стверджують, що їхній контент був використаний без дозволу.

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