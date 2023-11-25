Новини Україна 25.11.2023 о 12:27 comment views icon

Рекордна атака «шахедами»: сили ППО знищили 74 з 75 БПЛА, на Київщині зникло світло, енергетики закликають до економії

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Вадим Карпусь

Автор новин

У ніч на 25 листопада російські окупанти влаштували масштабну атаку ударними БПЛА Shahed-131/136. Зазначається, що цього разу загарбники випустили по Україні рекордну кількість безпілотників. Більшість з них була спрямована на Київ.

Рекордная атака «шахедами»: силы ПВО уничтожили 74 из 75 БПЛА, в Киевской области исчез свет, энергетики призывают к экономии

Спочатку Повітряні сили повідомили про 75 випущених дронів Shahed-131/136, 71 з яких вдалося знищити силам ППО. До відбиття повітряної атаки залучено зенітні ракетні війська, тактичну авіацію, мобільні вогневі групи, підрозділи радіоелектронної боротьби. При цьому приблизно 40% цілей знищили мобільні вогневі групи. Згодом Повітряні сили уточнили інформацію та повідомили про збиття ще 3 безпілотників. Отже, охоронці українського неба знищили 74 дрони з 75. З них 66 БПЛА було збито над Київщиною та Києвом. Також на Дніпропетровщині знищено керовану авіаційну ракету Х-59.

Рекордная атака «шахедами»: силы ПВО уничтожили 74 из 75 БПЛА, в Киевской области исчез свет, энергетики призывают к экономии

На превеликий жаль, уламки збитих БПЛА влучили в різні будинки та пошкодили їх. Так, у Солом’янському районі Києва уламки впали на дитячий садок та житловий будинок. У Голосіївському районі уламки впали на 4-поверховий будинок. У Дніпровському районі уламок дрона впав на сходову клітину верхнього поверху. Під час атаки постраждали п’ятеро людей, в тому числі 11-річна дитина.

Також через нічну російську атаку дронами спостерігаються перебої в роботі енергосистеми. За даними ДТЕК, загарбники поновили атаки по енергетичній інфраструктурі. Через обстріли в Києві без світла залишились:

  • 151 житловий будинок,
  • 75 домівок приватного сектору,
  • 12 установ.

Також через масовану атаку зникло електропостачання в 16 тисячах домівках Київської області.

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Щоб уникнути аварійних відключень енергопостачання, енергетики закликають ощадливо споживати електроенергію.

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