Новини Ігри 21.11.2023 о 17:51 comment views icon

Рекордний сезон Fortnite OG завершиться «Великим вибухом». Там має бути Емінем

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Юрій Орос

Автор новин

Рекордний сезон Fortnite OG завершиться «Великим вибухом». Там має бути Емінем

Epic Games анонсувала завершення ностальгічно-рекордного сезону Fortnite OG. Він повинен закінчитися подією The Big Bang (Великий вибух), після якого символічно має статися нове починання.

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The Big Bang почнеться 2 грудня, о 21:00 за київським часом. Epic рекомендує гравцям прийти принаймні на 30 хвилин раніше, щоб не пропустити нічого цікавого.

Концепція «Великого вибуху» нагадує подію «Чорна діра» у 2019 році, яка знищила оригінальний острів королівської битви, проклавши шлях для «нового» Fortnite, який постійно переосмислює себе. Відтоді острів неодноразово змінювався: одного разу він перевернувся, іншого — просто вибухнув, передає The Verge.

Forbes повідомляє, що під час івента може відбутися концерт Емінема. На це натякає витік скінів легендарного реп-виконавця, які, очевидно, потім можна буде обрати й для участі в королівській битві.

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11Рекордний сезон Fortnite OG завершиться «Великим вибухом». Там має бути ЕмінемРекордний сезон Fortnite OG завершиться «Великим вибухом». Там має бути ЕмінемРекордний сезон Fortnite OG завершиться «Великим вибухом». Там має бути ЕмінемРекордний сезон Fortnite OG завершиться «Великим вибухом». Там має бути Емінем

 

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