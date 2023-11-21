Рекордний сезон Fortnite OG завершиться «Великим вибухом». Там має бути Емінем

Epic Games анонсувала завершення ностальгічно-рекордного сезону Fortnite OG. Він повинен закінчитися подією The Big Bang (Великий вибух), після якого символічно має статися нове починання.

The Big Bang почнеться 2 грудня, о 21:00 за київським часом. Epic рекомендує гравцям прийти принаймні на 30 хвилин раніше, щоб не пропустити нічого цікавого.

Концепція «Великого вибуху» нагадує подію «Чорна діра» у 2019 році, яка знищила оригінальний острів королівської битви, проклавши шлях для «нового» Fortnite, який постійно переосмислює себе. Відтоді острів неодноразово змінювався: одного разу він перевернувся, іншого — просто вибухнув, передає The Verge.

Forbes повідомляє, що під час івента може відбутися концерт Емінема. На це натякає витік скінів легендарного реп-виконавця, які, очевидно, потім можна буде обрати й для участі в королівській битві.