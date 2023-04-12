Rewish — сервіс для створення списків бажань і розповсюдження їх у соціальних мережах

В Україні почала працювати платформа для створення та розповсюдження списків бажань – Rewish. Розробники очікують, що з її допомогою українці зможуть простіше висловлювати свої бажання, не соромлячись їх, а їхні друзі отримають зрозумілі підказки щодо бажаних подарунків.

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Сервіс працює наступним чином. Після реєстрації на сайті Rewish (для цього використовується номер телефону) користувач заповнює профіль, а після цього отримує можливість створювати списки бажань та ділитись ними. У профілі користувач необмежений у своїх бажаннях: він може додавати що завгодно від книг і каблучок до вражень, досвідів і навіть банки для зборів коштів.

Сформованим списком бажань можна поділитися в соціальних мережах. Також такий список можна відправити у приватних повідомленнях або ж закріпити у біографії профілю.

Розробники передбачили можливість відмічати обрані подарунки друзями користувача. Це дозволить уникати ситуацій, коли декілька людей оберуть і подарують один і той самий подарунок. Щобільше, можна підписатись на оновлення списку бажань близької людини й завжди знати, чим порадувати свою кохану, або відстежувати мрії своєї дитини.

На сьогодні на платформі Rewish вже зареєстровано понад 2 тис. користувачів, які записали понад 8 тис. бажань.