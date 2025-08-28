Новини Кіно 28.08.2025 comment views icon

Режисера "Сам удома" звільнили з "Фантастичної четвірки", бо він "забагато думав"

Режисер Кріс Коламбус і кадри з фільму "Фантастична четвірка", 2005 / Depositphotos

Режисер “Сам удома” та “Гаррі Поттера” Кріс Коламбус міг додати до своєї фільмографії оригінальну “Фантастичну четвірку” 2005 року, якби його раптово не звільнили проєкту. Як він сам пояснив нині, з досить дивної причини — бо мав “забагато думок”.

“Ми опинилися в дивній ситуації. Я працював над сценарієм першої “Фантастичної четвірки”. Було залучено багато сценаристів. Я продюсував фільм, прийшов і зустрівся з режисером і іншим продюсером, в мене виникли деякі ідеї”, — згадує Коламбус у подкасті Fade to Black. “По суті, сказав: “Деякі з цих концептів повинні більше нагадувати Джека Кірбі, творця “Фантастичної четвірки”, і Срібний вік Marvel”. Я пішов з тієї зустрічі, а по дорозі мені зателефонував керівник 20th Century Fox і сказав, що мене звільнили, бо я маю занадто багато думок”.

Згодом Коламбус отримав звання виконавчого продюсера фільмів “Фантастична четвірка” каналу Fox, але наполягав, що “не має до них жодного стосунку”.

Режисер також зазначив, що цей досвід “трохи розлютив його у ставленні до супергероїки”.

“Це частково почалося з “Людини-павука 2″. Коли я побачив, що Сем Реймі зробив, то подумав, що це ідеальний фільм про супергероя. Потім по черзі йшли окремі фрагменти. Перші фільми про Бетмена й останній Метта Рівза з Робертом Паттінсоном, я вважав їх блискучими. Але зрозумів, що в мене більше немає бажання їх знімати. Люди роблять це краще, ніж я міг би собі уявити на цьому етапі моєї кар’єри”.

“Фантастична четвірка” з Йоаном Гріффітом, Джессікою Альбою, Крісом Евансом та Майклом Чиклісом розкрила історію походження першої родини Marvel на великому екрані, зосередившись на “незабутньому стилі супергероїв початку 2000-х”: з темними стильними декораціями та елегантними суперкостюмами, але далекими від королівських синіх у барвистих коміксах Кірбі.

Наразі фільм 2005 року має всього 28% від критиків і 45% від аудиторії на Rotten Tomatoes.

Кадри з фільму “Фантастична четвірка” (2005)

Цікаво, що Коламбус у тій давній розмові, здається, випередив свій час, оскільки зараз чимало супергеройських фільмів наслідують класичний стиль з коміксів. До прикладу, нова “Фантастична четвірка: Перші кроки”, створена в ретро-футуристичному стилі 60-х, містить багато деталей з оригінального матеріалу, зокрема легші та яскравіші костюми. Хоча ані це, ані всюдисущий Педро Паскаль не допомогли фільму досягти великих успіхів в касі. 

Нагадаємо, що в іншому інтерв’ю Коламбус відреагував на нову екранізацію Гаррі Поттера від HBO — не без частки критики й з питанням “чи має це сенс?”.

Джерело: Games Radar, IGN

