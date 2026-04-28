Новини Кіно 28.04.2026 comment views icon

Тарантіно відмовився, а він — ні: лауреат “Оскара” напише сценарій до фільму "Джанго/Зорро"

Андрій Шадрін

Джанго, Зорро та Браян Гелгеленд / Image: Deadline

Sony Pictures рухається вперед із надзвичайно цікавим кіномешапом. Вона залучає Браяна Гелгеленда для написання сценарію фільму “Джанго/Зорро” за мотивами коміксу Квентіна Тарантіно і Метта Вагнера


.Студія призначила лауреата премії “Оскар” Браяна Гелгеленда (“Містична ріка”, “Секрети Лос-Анджелеса”) для написання сценарію “Джанго/Зорро” — повнометражного продовження історії, яка народилась у 7-випусковій кросоверній серії коміксів, написаній у співавторстві Квентіном Тарантіно та Меттом Вагнером і виданій видавництвом Dynamite Entertainment.

Комікс вийшов у 2014 році й вважався, мабуть, найближчим до сиквела, на який Тарантіно міг наважитися, — продовженням пригод колишнього раба, що став мисливцем за головами, якого зіграв Джеймі Фокс у фільмі “Джанго звільнений” 2012 року. Тарантіно режисерував той фільм, але цей знімати не буде, хоча, за моїми відомостями, він дав благословення на просування проєкту в Sony, де, як очікується, знімне свій фінальний фільм як режисер.

“Це насправді неймовірний, неймовірний сценарій… я хотів би, щоб Sony розібралась із цим, але розумію, наскільки це складно”, — прокоментував сценарист Джеррод Кармайкл, який раніше працював над одним із драфтів .

Проєкт перебуває на ранній стадії розробки: Гелгеленд пише нову історію, яка є продовженням коміксної серії. У тому коміксі Джанго продовжував полювати на мерзенних злочинців як мисливець за головами і зав’язав дружбу з Доном Дієго де ла Вегою, якого зіграв Ентоні Гопкінс у фільмі TriStar “Маска Зорро” 1998 року, де Дон Дієго передав мантію Зорро Алехандро Мур’єті (Антоніо Бандерас) у стрічці режисера Мартіна Кемпбелла 1998 року. За моїми відомостями, новий сценарій зосередиться на молодому Зорро.


Творча колаборація між Тарантіно й лауреатом премії Ейснера коміксистом Вагнером свого часу породила великі надії на екранізацію. Розмови велися, але пандемія, схоже, загасила імпульс. Тепер усі права розчищені, щоб рухатися вперед із Гелгелендом, у чиєму доробку також є фільми із сильними головними героями-чоловіками: “Людина у вогні”, “42” та “Легенда”.

Квентін Тарантіно / Variety & Getty Images

Поки Тарантіно опрацьовує свій десятий і фінальний фільм як режисер, він зайнятий іще багатьом. Його дебютна п’єса “Кавалер-папуга” готується до прем’єри у Вест-Енді на початку наступного року. А Бред Пітт продовжує грати свого персонажа — лауреата “Оскара” з “Одного разу в… Голлівуді” — у “Пригодах Кліффа Бута”. Тарантіно написав цей фільм для режисури, але передумав, і Пітт звернувся до режисера свого “Бійцівського клубу” Девіда Фінчера, щоб той зняв картину для Netflix.

Квентін Тарантіно розніс “Голодні ігри”, як повний плагіат: “Чому ніхто не подав до суду?”

Джерело: Deadline

Популярні новини

Чого чекати від сюжету нової частини Spider Man?
"Льодовиковий період" повертається: новий фільм вийде після багаторічної паузи
Ван Піс (One Piece) отримав назву 3-го сезону та анімаційний спешл від Lego на Netflix
У "Бріджертонів" — свіже обличчя: 5 сезон поповнився новими акторами і несподіванкою у сюжеті
Полювання починається знову: Sony анонсувала анімаційний фільм Bloodborne з рейтингом R
Стівен Кінг назвав найкращу фразу у фільмі 2026 року "на цей час": вона звучить у хорорі Netflix
Тарантіно і Сталлоне знімуть серіал про гангстерів 1930-х років
"Майкл" стартував з рекордом для музичних байопіків
Що подивитися: 8 головних прем'єр Netflix у квітні
Зірка "Дивні дива" + "оскарівський" режисер: Netflix екранізує роман Міллі Боббі Браун
"Сузір'я великого пса" ("Собачі зірки"): вийшов трейлер постапокаліптичної драми Рідлі Скотта
ТОП 5 травня: що варто подивитися на Apple TV наступного місяця
Джейсон Стейтем повертається з бойовиком "Заколот" / Mutiny: перший трейлер
Чи зміг сиквел про Mario затьмарити успіх оригіналу в прокаті?
Marvel перезапускає "Люди Ікс": сценарій від авторів хітового серіалу Netflix з 98% на Rotten Tomatoes
Scooby-Doo: Origins: Netflix розпочав зйомки live-action серіалу і показав перший кадр із акторами
Томмі Лі Джонс і Айс Кьюб зіграють у фільмі "Outside Man'' від Teton Ridge Entertainment та Браяна Гелгеленда
Файно є
Йой, най буде!
Трясця!
Ну такої...
Бісить, аж тіпає!
