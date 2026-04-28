Тарантіно відмовився, а він — ні: лауреат “Оскара” напише сценарій до фільму "Джанго/Зорро"

Джанго, Зорро та Браян Гелгеленд / Image: Deadline

Sony Pictures рухається вперед із надзвичайно цікавим кіномешапом. Вона залучає Браяна Гелгеленда для написання сценарію фільму “Джанго/Зорро” за мотивами коміксу Квентіна Тарантіно і Метта Вагнера





.Студія призначила лауреата премії “Оскар” Браяна Гелгеленда (“Містична ріка”, “Секрети Лос-Анджелеса”) для написання сценарію “Джанго/Зорро” — повнометражного продовження історії, яка народилась у 7-випусковій кросоверній серії коміксів, написаній у співавторстві Квентіном Тарантіно та Меттом Вагнером і виданій видавництвом Dynamite Entertainment.

Комікс вийшов у 2014 році й вважався, мабуть, найближчим до сиквела, на який Тарантіно міг наважитися, — продовженням пригод колишнього раба, що став мисливцем за головами, якого зіграв Джеймі Фокс у фільмі “Джанго звільнений” 2012 року. Тарантіно режисерував той фільм, але цей знімати не буде, хоча, за моїми відомостями, він дав благословення на просування проєкту в Sony, де, як очікується, знімне свій фінальний фільм як режисер.

“Це насправді неймовірний, неймовірний сценарій… я хотів би, щоб Sony розібралась із цим, але розумію, наскільки це складно”, — прокоментував сценарист Джеррод Кармайкл, який раніше працював над одним із драфтів .

Проєкт перебуває на ранній стадії розробки: Гелгеленд пише нову історію, яка є продовженням коміксної серії. У тому коміксі Джанго продовжував полювати на мерзенних злочинців як мисливець за головами і зав’язав дружбу з Доном Дієго де ла Вегою, якого зіграв Ентоні Гопкінс у фільмі TriStar “Маска Зорро” 1998 року, де Дон Дієго передав мантію Зорро Алехандро Мур’єті (Антоніо Бандерас) у стрічці режисера Мартіна Кемпбелла 1998 року. За моїми відомостями, новий сценарій зосередиться на молодому Зорро.





Творча колаборація між Тарантіно й лауреатом премії Ейснера коміксистом Вагнером свого часу породила великі надії на екранізацію. Розмови велися, але пандемія, схоже, загасила імпульс. Тепер усі права розчищені, щоб рухатися вперед із Гелгелендом, у чиєму доробку також є фільми із сильними головними героями-чоловіками: “Людина у вогні”, “42” та “Легенда”.

Поки Тарантіно опрацьовує свій десятий і фінальний фільм як режисер, він зайнятий іще багатьом. Його дебютна п’єса “Кавалер-папуга” готується до прем’єри у Вест-Енді на початку наступного року. А Бред Пітт продовжує грати свого персонажа — лауреата “Оскара” з “Одного разу в… Голлівуді” — у “Пригодах Кліффа Бута”. Тарантіно написав цей фільм для режисури, але передумав, і Пітт звернувся до режисера свого “Бійцівського клубу” Девіда Фінчера, щоб той зняв картину для Netflix.

Джерело: Deadline