Рецензія на фільм «Фантастична 4: Перші кроки» / The Fantastic Four: First Steps

Якщо ви ще не втомилися від гучних, барвистих та непристойно дорогих блокбастерів після «Світу Юрського періоду: Відродження» та «Супермена», до ваших послуг «Фантастична 4: Перші кроки» — чергова стрічка Кінематографічного всесвіту Marvel, що відкриває його Шосту фазу. Чому, попри очевидний супергеройський шаблон, на цей фільм все одно приємно дивитися, та чому він має всі шанси стати одним з найулюбленіших принаймні для Домініка Торетто — розповідаємо в огляді нижче.

Плюси: симпатичний оновлений склад команди «Фантастичної 4»; захопливий екшн; дивовижна ретрофутуристична естетика; загалом нормальний супергеройський блокбастер, який виглядає виграшно у порівнянні з попередниками 20- та 10-річної давності; Мінуси: фільм не вирізняється оригінальністю наративу та не виходить за рамки типової супергероїки; Ґалактус як антагоніст зовсім не цікавий; не усім членам Четвірки встигають приділити достатньо уваги; 7 /10 Оцінка

ITC.ua

«Фантастична 4: Перші кроки» / The Fantastic Four: First Steps

Жанр супергеройський екшн

Режисер Метт Шекман

У ролях Педро Паскаль, Ванесса Кірбі, Джозеф Квінн, Ебон Мосс-Бакрак, Джулія Гарнер, Метью Вуд, Ральф Айнесон, Пол Волтер Гаузер, Наташа Ліонн, Сара Найлс, Марк Ґетісс

Прем’єра кінотеатри

Рік випуску 2025

Сайт IMDb, офіційний сайт

Земля 828. От уже 4 роки команда супергероїв, відома як Фантастична четвірка, боронить планету від будь-яких загроз. У родині Ріда Річардса та Сью Шторм планується поповнення, однак ця радісна звістка затьмарюється неминучим прибуттям Ґалактуса, про яке повідомляє його вісниця Срібна Серферка. Це космічна сутність розміром з Ґодзіллу, з поглядом десептикона та апетитами планетарних масштабів планує поглинути черговий світ, тож Четвірці доведеться вигадати справді щось фантастичне, щоб врятувати рідну планету від посягань ненажерливого велетня.

Історія Фантастичної четвірки бере свій початок з сивих, як волосся на скронях Ріда Річардса, 60-х. Саме тоді команда дебютувала в однойменному коміксі авторства Стена Лі та Джека Кірбі. Трохи згодом квартет перекочував і на екрани, щоправда, поки у вигляді низки анімаційних серіалів. Щодо «живої» кіноадаптації, до якоїсь конкретики справа дійшла лише у 90-ті, але тодішня малобюджетка була не більше ніж спробою продюсера Бернда Айхінгера зберегти права на екранізацію за компанією Constantin Films. У підсумку офіційно стрічку так і не випустили на екрани.

З тих пір голлівудські умільці взяли собі за звичку перезавантажувати «Фантастичну четвірку» кожні 10 років. У 2005-му світ побачила версія Тіма Сторі з Йоаном Гріффідом, Джессікою Альбою, Крісом Евансом та Майклом Чиклісом у головних ролях. Сиквел «Вторгнення Срібного Серфера» вийшов двома роками пізніше, і саме там фігурували, власне, Срібний Серфер та Ґалактус. Фільм отримав навіть дещо схвальніші за свого попередника відгуки кінокритиків, та за рамки прохідної супергероїки не виходив. Найкращим у тому загоні стала поява Еванса в образі Джонні Шторма у торішньому «Дедпулі і Росомасі».

10 років потому премє’рувалася «Фантастична четвірка» Джоша Транка, де у супергеройські костюми запхали Майлза Теллера, Кейт Мару, Майкла Б. Джордана та Джеймі Белла. Однак у пристойному суспільстві про той жахливий провал згадувати не прийнято.

І ось, на дворі 2025-й, а це означає, що настав час для оновлення складу команди з фірмовим логотипом на грудях. Причому «у рідних стінах» — стрічка знаменує відкриття Шостої фази марвелівського всесвіту. Як і Джеймс Ґанн у «Супермені», творці не розпорошуються на нікому не потрібну передісторію, обмежуючись лише короткою згадкою подій, що передували супергеройським трансформаціям у космосі. Рід Річардс, Сью Шторм, Джонні Шторм та Бен Ґрімм протягом символічних 4 років є захисниками альтернативної Землі, тож заявлені у підзаголовку «перші кроки» вже були здійснені.

Давайте будемо відвертими і визнаємо, що ця «Четвірка» з точки зору сюжету не відійшла від стандартних кінокоміксових пристрастей, від яких багатьох вже нудить. Є команда, що складається з хороших хлопців та дівчини (окей, ще робота). Є макгафін. Є легенький гумор, щоб десь розрядити обстановку. Є обов’язковий для жанру антагоніст з ще одним неприродно загрозливим шоломом на голові. А разом з ним з’являється й чергова небезпека для світу, який терміново треба рятувати. Чи врятують? Питання риторичне.

При цьому добряче приправлене сімейними цінностями оповідання (Домінік Торетто точно був би у захваті) аж ніяк не додає суттєвої глибини всім тим вибухам, польотам в космос чи падінням хмарочосів.

Перебуваючи у максимально безпечній зоні шаблонного супергеройського блокбастера, «Фантастична четвірка» зроблена на совість, і саме тому примудряється стати непоганою розвагою для глядача. Останньому навіть не треба бути обізнаним в усіх тонкощах і численних подіях цієї неповороткої махини, щоб лишатися в контексті локальної історії. Це гарно скроєний шаблон.

Напевно тільки ледачий не згадає про дивовижний ретрофутуристичний сетинг, що відсилає до сповнених надії 60-х, який став окрасою усього фільму. Якщо історія десь не добирає за емоціями чи щільністю подій, завжди можна звернути увагу на приємний оку дизайн інтер’єрів, диво-пристрої родом з аналогової епохи, химерні автівки чи милого робота H.E.R.B.I.E.

Що вже казати про досить сміливу як для несміливого фільму сцену пологів (але не переймайтеся, ніякого контенту, що може шокувати дітлахів, тут немає) — цей крик у космосі ви точно почуєте. У «Вічних» (2021) вперше у всесвіті Marvel відбулася сцена сексу, тепер нам знову показали, що ніщо людське супергероям не чуже і вони теж можуть кохати, народжувати дітей і змушені міняти тим підгузки.

На жаль, не усі члени команди отримали достатньо уваги, адже історія зосереджена здебільшого на персонажах Паскаля та Ванесси Кірбі. Герой Джозефа Квінна, який зустрічався з усюдисущим Педро на знімальному майданчику «Гладіатора 2» (2024), обзавівся потенційно захопливою взаємодію із Срібною Серферкою, та належним розвитком ця арка похизуватися не може. Стосунки Бена Ґрімма та місцевої вчительки взагалі нікуди не годяться.

Щодо лиходійських персон, то, як і у версії 2007 року, Срібна Серферка виглядає куди цікавішою за одоробло Ґалактуса — ось де справді практично марна колода-функція з кам’яним виразом обличчя. Та це все одно краще за позбавлену особистості хмарину, що становив екранний попередник.

Можна ще згадати приємний для усіх хейтерів Педро Паскаля епізод, у якому космічний велетень робить з Містером Фантастиком приблизно те саме, що діти полюбляють робити з жувальною гумкою. Але найбільше запам’ятовується момент, коли нам наочно демонструють, що не може бути на світі потужнішої сили за розгнівану відчайдушну жінку, яка готова зробити усе можливе і неможливе, аби захистити своє дитя.

Автори «Фантастичної 4: Перші кроки» навіть не намагаються зламати шаблони супергеройського блокбастера, та їм досить комфортно й у вузеньких штанцях стандартного кінокоміксу. З таким підходом розраховувати на щось більше, ніж одноразова невибаглива розвага не доводиться. З іншого боку, для сьогоднішнього Marvel це вже неабияке досягнення.

І обов’язково дочекайтеся сцен після титрів.