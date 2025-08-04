Новини Кіно 04.08.2025 comment views icon

Майже як у "Марвелів": продажі квитків на фільм "Фантастична четвірка" обвалились на 70% у другий вікенд

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Катерина Даньшина

Редактор новин

Майже як у "Марвелів": продажі квитків на фільм "Фантастична четвірка" обвалились на 70% у другий вікенд
Педро Паскаль у фільмі "Фантастична четвірка" / 20th Century Studios, Marvel

“Фантастична четвірка” принесла один з найбільших прокатних обвалів в історії Marvel із скромними $40 млн “домашньої” каси у другий вікенд.

Згідно з Variety, після солідного внутрішнього дебюту в $117,6 млн, фільм про “першу родину Marvel” додав лише $40 млн у другий вікенд — з падінням на 66%, навіть більше від очікувань аналітиків. Такі цифри трохи дивують з огляду на позитивні реакції, як від профільних видань, так і звичайних глядачів, які охрестили “Фантастичну четвірку” чи не найкращим проєктом студії.

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Фактично, наразі це одне з найбільших падінь в історії Marvel, яке поступається хіба що провальним “Марвелам” (-78% у другий вікенд) та перебуває на рівні з “Капітан Америка: Чудесний новий світ” (-68%), “Людиною Мурахою 3” (-70%) і “Тор: Кохання та грім” (-67%). Конкурентний “Супермен” від DC, для порівняння, втратив 53% після старту в $125 млн домашніх касових зборів. 

Якщо підсумувати, то наразі “Фантастична четвірка: Перші кроки” зібрала $198 млн “вдома” та $368 млн по світу загалом. Щодо бюджету фільму достовірної інформації немає: початково писали про $200 млн, але згодом видання Variety натякало на “значно вищу суму”. Власне, ми можемо про це ніколи й не дізнатися, але сумнівів щодо того, чи збере фільм хоча б $500 млн в касі, все менше. Хоча і в такому випадку, це буде найвищий результат Marvel у 2025 році, оскільки попередні релізи, “Капітан Америка” з Ентоні Макі та “Громовержці” завершили прокат із $415 млн та $382 млн відповідно — занадто далеко від колись мільярдних заробітків студії.

У наступному році ситуацію можуть виправити нові “Месники” та “Людина-павук 4”, хоча вже з’явились повідомлення, що в майбутніх проєктах Marvel планує “обмежити витрати”. До прикладу, для нових “Людей Ікс” студія шукатиме молодих і невідомих акторів, які не потребуватимуть гонорарів у $80 млн, як для Роберта Дауні-молодшого.

Нагадаємо, що раніше франшиза “Фантастична четвірка” перебувала у власності 20th Century Fox-Marvel, однак після злиття Disney і Fox, Marvel отримала її у повноцінну власність. “Перші кроки” від режисера Метта Шекмана представляють оновлений фантастичний квартет у складі Педро Паскаля (Містер Фантастік), Ванеси Кірбі (Жінка-невидимка), Джозефа Квіна (Людина-факел) та Ебона Мосс-Бакрака (Істота), який має захистити Землю від ненажерливого космічного бога, на ім’я Ґалактус (Ральф Айнесон) і його загадкового Вісника (Срібний Серфер Джулії Гарнер).

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