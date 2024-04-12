Україна, ймовірно, отримає лазерну зброю DragonFire від Британії, яке може збивати БпЛА при ціні пострілу менше 500 грн

Військово-морський флот Великої Британії пришвидшує запровадження лазерної зброї DragonFire, здатної збивати дрони та ракети. На початку цього року вже пройшли випробовування цієї системи. А до 2027 року її планується розмістити на військових кораблях Королівського флоту.

Міністерство оборони прискорило запровадження лазера у відповідь на зростаючу загрозу атак безпілотників у зв’язку з «двома великими конфліктами». Мова йде про війну в Україні та Газі. Зазичай процес запровадження нового озброєння може тривати до 10 років. Однак міністр оборони Грант Шаппс заявив, що хоче «прискорити процес … до набагато коротших часових рамок», а також розгорнути лазерну зброю «потенційно на кораблях і потенційно на суші». Шаппс сказав, що Велика Британія планує додати DragonFire до свого арсеналу до 2027 року.

Проте застосування DragonFire в реальних бойових умовах може відбутися ще раніше. За словами Гранта Шаппса, Велика Британія працює над тим, щоб побачити, чи зможе вона надіслати прототипи в Україну раніше, навіть якщо вони не будуть на 100% вдосконалені.

Система DragonFire – це перспективна лазерна зброя спрямованої дії. Вона працює шляхом фокусування 37 каналів лазерних променів потужністю 1,5 кВт, розташованих у формі шестикутника, і поєднання їх за допомогою дзеркал для злиття та посилення потужності. Старший лазерний фізик британської оборонної лабораторії Портон-Даун (DSTL) Тім Кендалл, який допомагав створювати DragonFire, сказав, що це створює «ідеальний лазерний промінь», який можна випустити через телескопічну лінзу.

Ця зброя безшумна і невидима, оскільки довжина хвилі світла становить близько одного мікрона, що не видно людським оком і близьке до інфрачервоного спектра світла.

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Постріл системи триває до 10 секунд. При цьому DragonFire породжує промінь зі швидкістю світла. Він миттєво перетворює поверхню металу на плазму з температурою 3000C і може пропалити листовий метал, фюзеляж і зброю за лічені секунди. Радіус дії системи засекречений. Проте відомо, що вартість одного пострілу становить £10 (близько 492 грн). При цьому система має необмежений боєзапас, поки доступна електроенергія.

Система була створена з наміром знищувати безпілотники, які стали одним з основних видів зброї під час воєнних дій в Україні та Газі. Але Шаппс вважає, що система достатньо потужна, щоб нейтралізувати снаряди, що рухаються швидше, наприклад балістичні ракети.

«Зараз у Європі триває конфлікт, для якого у нас є унікальна передова зброя, яка може бути корисною. Скажімо, вона не повинна бути ідеальною на 100%, щоб, можливо, українці могли її отримати», ─ сказав міністр оборони.

Метт Корк, керівник проєкту в DSTL, повідомив, що DragonFire може бути передана для «експериментів» ряду військовослужбовців армії у вересні, а 7-а група протиповітряної оборони перевірить цю технологію.

Наземна версія DragonFire буде встановлена на вантажівку, після чого експерти британської армії дадуть відгук про те, як її можна вдосконалити, і висвітлять будь-які проблеми.

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Джерело: telegraph