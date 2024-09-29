Річ з родини Адамсів у реальності: рука робота від’єднується, щоб взяти предмет

Іноді концепції з кіноекрана приходять у реальність. Річ — рука, яка бігає сама у фільмах про родину Адамсів, отримала втілення як рука робота.

У такий спосіб пристрій отримує можливість хапати предмети, яки знаходяться поза відстанню прямої досяжності. її розробив Швейцарський федеральний технологічний інститут в Лозанні.

Попри точність, швидкість та міцність, зазвичай руки роботів жорстко закріплені, що обмежує їхнє охоплення. Команда EPFL прагнула створити руку, яка могла б не тільки надійно хапати предмети, але й вивільнятися, щоб зняти обмеження рухливості, коли це необхідно. Проєкт Handcrawler нещодавно був представлений на Міжнародній конференції з робототехніки та автоматизації.

З інженерного погляду хапання та повзання мають багато спільного. Обидва процеси потребують відростків, які б згиналися та викривлялися. У Handcrawler пальці за необхідності грають роль ніг. Для того, щоб рука могла рухатися самостійно, та одночасно щось хапати, пальці вигинаються в обидва боки від «долоні». Щоб працювати, роборука використовує машинне навчання:

«Модель глибокого навчання має значно вдосконалити методи спритних маніпуляцій для захоплення кількома пальцями. Однак розуміння контактної інформації в захаращеному середовищі потребує подальшого вивчення», — зазначає команда проєкту.

Відео, яким поділилися дослідники, показує Handcrawler у дії. Після відокремлення рука «оживає», та демонструє дещо моторошні рухи. Зазвичай маніпулятор використовує всі п’ять пальців-ніжок для пересування, але двома з них хапає невеликий предмет.

«Хоча ви бачите це в страшних фільмах, я думаю, що ми першими представили цю ідею в робототехніці», — каже дослідник Сяо Гао.

Курс Python developer від Mate academy. Python дозволяє розробляти сайти, займатись аналітикою даних, навіть створювати штучні інтелекти. Навчайтесь з нами та отримайте гарантоване працевлаштування. Отримати знижку на курс

На відео роботом керували вручну, але дослідники стверджують, що вони вже мають автономну версію. Він може виконувати послідовність повного від’єднання, повзання, захоплення та повторного приєднання самостійно.

Джерела: TechSpot, TechCrunch

Favbet Tech – це ІТ-компанія зі 100% украі‌нською ДНК, що створює досконалі сервіси для iGaming і Betting з використанням передових технологіи‌ та надає доступ до них. Favbet Tech розробляє інноваційне програмне забезпечення через складну багатокомпонентну платформу, яка здатна витримувати величезні навантаження та створювати унікальний досвід для гравців.