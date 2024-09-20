Час Робокопа настав: поліційний робот затримав підозрюваного після стрілянини

Робокоп затримує бандита. Озброєний підозрюваний забарикадувався у мотелі та стріляв у поліційного робота. Попри це, машина змогла повалити та затримати чоловіка.
На відео можна бачити, як робот підходить до вікна, щоб напустити всередину приміщення сльозогінний газ, а підозрюваний виходить з дверей та намагається накинути на нього простирадло. На наступних кадрах робот намагається відсунути фіранку, а чоловік у цей час лізе через вікно.
Схоже, у цей час він отримує газ та падає на підлогу з зовнішньої сторони вікна, намагаючись протерти очі. Робот залишає вікно у спокої, валить підозрюваного долу та притискає його до підлоги.
Фелікс Делароза, 39 років, розшукуваний поліцією Лабокку, штат Техас, США, у підозрі в бандитизмі та порушенні умов дострокового звільнення. Перед інцидентом з роботом він стріляв у поліціянтів. Після невдалої спроби протидії його затримав спецпідрозділ. Чоловіку надали медичну допомогу та узяли під варту.
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Джерела: New York Post, KCBD
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