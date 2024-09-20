Час Робокопа настав: поліційний робот затримав підозрюваного після стрілянини

Робокоп затримує бандита. Озброєний підозрюваний забарикадувався у мотелі та стріляв у поліційного робота. Попри це, машина змогла повалити та затримати чоловіка.

На відео можна бачити, як робот підходить до вікна, щоб напустити всередину приміщення сльозогінний газ, а підозрюваний виходить з дверей та намагається накинути на нього простирадло. На наступних кадрах робот намагається відсунути фіранку, а чоловік у цей час лізе через вікно.

Схоже, у цей час він отримує газ та падає на підлогу з зовнішньої сторони вікна, намагаючись протерти очі. Робот залишає вікно у спокої, валить підозрюваного долу та притискає його до підлоги.

Фелікс Делароза, 39 років, розшукуваний поліцією Лабокку, штат Техас, США, у підозрі в бандитизмі та порушенні умов дострокового звільнення. Перед інцидентом з роботом він стріляв у поліціянтів. Після невдалої спроби протидії його затримав спецпідрозділ. Чоловіку надали медичну допомогу та узяли під варту.

Англійська для початківців від Englishdom. Для тих, хто тільки починає вивчати англійську і хоче вміти використовувати базову лексику і граматику. Реєстрація на курс

Джерела: New York Post, KCBD

Favbet Tech – це ІТ-компанія зі 100% украі‌нською ДНК, що створює досконалі сервіси для iGaming і Betting з використанням передових технологіи‌ та надає доступ до них. Favbet Tech розробляє інноваційне програмне забезпечення через складну багатокомпонентну платформу, яка здатна витримувати величезні навантаження та створювати унікальний досвід для гравців.