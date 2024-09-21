Рідлі Скотт, режисер культового фільму «Гладіатор», поділився планами щодо можливого продовження франшизи.

«Я вже обмірковую ідею “Гладіатора 3”. І це не жарт! Можна сказати, я запалив гніт…», — зазначив режисер у розмові з французьким журналом Premiere.

Скотт також натякнув на сюжетну лінію майбутнього фільму, порівнюючи його з іншою культовою кінострічкою.

«Фінал “Гладіатора 2” нагадує “Хрещеного батька”. Майкл Карлеоне залишається з роботою, яку не хотів виконувати, і міркує: “Що ж мені тепер робити, батьку?”,— сказав він.

Скотт пояснив, що наступна частина серії буде «про чоловіка, який не хоче бути там, де опинився». Якщо режисер справді візьметься за створення третьої частини «Гладіатора», це стане першим триквелом у його багатій фільмографії. Досі Скотт обмежувався лише сиквелами до своїх робіт.

У центрі сюжету «Гладіатора 2» — дорослий Луцій, якого грає Пол Мескаль. У першому фільмі юний Луцій став свідком загибелі Максимуса (Рассел Кроу) від рук свого дядька Коммода (Хоакін Фенікс). Тепер дорослому Луцію доводиться вийти на арену Колізею, щоби повернути славу народу Риму.

До акторського складу сиквелу також долучилися Дензел Вашингтон, Педро Паскаль, Джозеф Квінн та Фред Гекінджер. Конні Нільсен повернеться до ролі Луціли, матері Луція, яку вона зіграла в першому фільмі.

Нагадаємо, прагнучи підігріти інтерес публіки, Рідлі Скотт зробив гучну заяву про «Гладіатора 2» і назвав майбутню стрічку вершиною своєї творчості.

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Як і перший фільм, сиквел не уникнув жорстоких сцен. Через численні криваві поєдинки «Гладіатор 2» отримав рейтинг R.

Українські глядачі зможуть оцінити «Гладіатор 2» вже 14 листопада.

Джерело: Deadline