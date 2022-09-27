Ринок криптовалют виріс на 50 мільярдів доларів за 24 години, а біткоїн піднявся вище 20 000 доларів

У вівторок, 27 вересня, біткоїн (BTC) перевищив рівень 20 000 доларів, а ринок криптовалют в цілому наблизився до найважливішої ринкової вартості в 1 трильйон доларів. Цьому зростанню посприяло затишшя після турбулентності, що охопила світові ринки цього тижня.

Зокрема, масштабний ринок криптовалют збільшив свою капіталізацію на понад 50 мільярдів доларів, збільшившись з 921 мільярда доларів 26 вересня до 974 мільярдів доларів 27 вересня, згідно з даними, отриманими Finbold з CoinMarketCap.



Біткоїн у вівторок зріс на 5,48% порівняно з попереднім днем, при цьому загальний обсяг крипторинку за останні 24 години склав 85,68 млрд доларів, що відповідає збільшенню на 47,30%.

В інших місцях флагманський цифровий актив торгується за ціною 23 216 доларів, що на 7,03% більше за останні 24 години та на 4,47% за попередні сім днів. Загальна ринкова вартість біткоїну в даний час становить 388 мільярдів доларів, з домінацією на даний момент 39,84%, збільшившись на 0,65% за день.

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Джерело: Finbold