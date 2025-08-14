Робот-нитка знаходить камені в нирках та розчиняє їх

Доктор Вероніка Магданц (ліворуч) та член команди Афарін Хаббазян/University of Waterloo

Камені в нирках можуть становити серйозну проблему, особливо, якщо їх неможливо позбутись за допомогою пероральних препаратів.

Ці утворення представляють собою тверді відкладення солей та інших мінералів, що містяться у сечі. З часом їхнє накопичення у нирках може призводити до серйозних проблем, які доводиться вирішувати операбельним шляхом.

У людей з регулярним утворенням каменів у нирках ефективність пероральних препаратів ще нижча, оскільки вони можуть допомогти розчинити ці відкладення, або ж виявитись неефективними. Та навіть кони справляють необхідний ефект, це відбувається занадто повільно.

У зв’язку з цим доктор Вероніка Магданц та її колеги з Університету Ватерлоо у Канаді представили пристрій, що являє собою нитку розміром 1x1x12 мм. Вона виготовлена із суміші гідрогелю та еластоміру і просочена ферментом уреази. До одного з її кінців також кріпиться мікромагніт. Передбачається, що пристрій можна буде вводити у сечовий міхур через катетер.

Коли ця нитка опиниться в організмі, її можна буде візуалізувати за допомогою ультразвуку, і керувати нею за допомогою зовнішнього роботизованого маніпулятора з магнітом, що обертається на кінці. Під час обертання магнита нитка також здійснює коливання вперед і назад, рухаючись по сечовивідних шляхах і відштовхуючись від стінок.

Нитка зупиняється, коли досягне каменя у нирках. Далі її можна утримувати на місці протягом кількох днів за допомогою зовнішнього магнітного пластиру, приклеєного до шкіри. Нитка виділяє уреазу у сечу навколо, збільшуючи її pH. Зниження кислотності призводить до розчинення каменя, після чого він відносно безболісно може бути видалений з організму.

В ході випробувань, проведених на 3D-друкованій моделі сечовивідних шляхів людини, заповнених синтетичною сечею, було виявлено, що одна з ниток підвищує pH рідини з 6, що типово для середовища з камінням у нирках, до 7. Це призвело до зменшення ваги каміння в сечі в середньому на 30%. При цьому підвищений рівень pH зберігався до трьох місяців. Далі дослідники планують провести дослідження на великих тваринах.

“Наша мета – запропонувати ефективну альтернативу існуючим методам лікування. Ми сподіваємося, що прискорене розчинення полегшить біль і допоможе пацієнтам швидше виводити камені з організму”, — пояснює Вероніка Магданц.

Результати дослідження опубліковані у журналі Advanced Healthcare Materials

Джерело: NewAtlas