banner
Новини Технології 14.08.2025 comment views icon

Робот-нитка знаходить камені в нирках та розчиняє їх

author avatar

Олександр Федоткін

Автор новин та статей

Робот-нитка знаходить камені в нирках та розчиняє їх
Доктор Вероніка Магданц (ліворуч) та член команди Афарін Хаббазян/University of Waterloo

Камені в нирках можуть становити серйозну проблему, особливо, якщо їх неможливо позбутись за допомогою пероральних препаратів. 

Ці утворення представляють собою тверді відкладення солей та інших мінералів, що містяться у сечі. З часом їхнє накопичення у нирках може призводити до серйозних проблем, які доводиться вирішувати операбельним шляхом

У людей з регулярним утворенням каменів у нирках ефективність пероральних препаратів ще нижча, оскільки вони можуть допомогти розчинити ці відкладення, або ж виявитись неефективними. Та навіть кони справляють необхідний ефект, це відбувається занадто повільно. 

У зв’язку з цим доктор Вероніка Магданц та її колеги з Університету Ватерлоо у Канаді представили пристрій, що являє собою нитку розміром 1x1x12 мм. Вона виготовлена із суміші гідрогелю та еластоміру і просочена ферментом уреази. До одного з її кінців також кріпиться мікромагніт. Передбачається, що пристрій можна буде вводити у сечовий міхур через катетер. 

Коли ця нитка опиниться в організмі, її можна буде візуалізувати за допомогою ультразвуку, і керувати нею за допомогою зовнішнього роботизованого маніпулятора з магнітом, що обертається на кінці. Під час обертання магнита нитка також здійснює коливання вперед і назад, рухаючись по сечовивідних шляхах і відштовхуючись від стінок. 

Нитка зупиняється, коли досягне каменя у нирках. Далі її можна утримувати на місці протягом кількох днів за допомогою зовнішнього магнітного пластиру, приклеєного до шкіри. Нитка виділяє уреазу у сечу навколо, збільшуючи її pH. Зниження кислотності призводить до розчинення каменя, після чого він відносно безболісно може бути видалений з організму. 

В ході випробувань, проведених на 3D-друкованій моделі сечовивідних шляхів людини, заповнених синтетичною сечею, було виявлено, що одна з ниток підвищує pH рідини з 6, що типово для середовища з камінням у нирках, до 7. Це призвело до зменшення ваги каміння в сечі в середньому на 30%. При цьому підвищений рівень pH зберігався до трьох місяців.  Далі дослідники планують провести дослідження на великих тваринах.

“Наша мета – запропонувати ефективну альтернативу існуючим методам лікування. Ми сподіваємося, що прискорене розчинення полегшить біль і допоможе пацієнтам швидше виводити камені з організму”, — пояснює Вероніка Магданц. 

Результати дослідження опубліковані у журналі Advanced Healthcare Materials

Джерело: NewAtlas

Популярні новини

arrow left
arrow right
Чоловіча протизаплідна пігулка без побічних ефектів пройшла випробування на людях
Ультразвук допомагає виявити дефекти Li-ion-батареї до того, як вона вибухне
Пігулка замість спортзалу — вчені успішно «прокачали» мишей без тренувань
Не вік і не тестостерон: чоловіки втрачають потенцію через цукор
Кров довгожителів суттєво відрізняється, — дослідження
Нанороботи залізуть в ніс, щоб почистити його краще за ліки, — китайські вчені
"Оземпік" та інші препарати для схуднення спричиняють раптову втрату зору, — дослідження
Вчені знайшли «вимикач холестерину» — це може врятувати мільйони життів
Науковці склали топ зволожуючих напоїв — вода не на першому місці
Крихітний робот-спінер швидко видаляє тромби у судинах, до яких інакше не дістатися
Перевірка акумулятора 1 млн разів на секунду: нова технологія гарантуватиме цілісність батарей критично важливого транспорту
Понеділки дійсно шкідливі для здоров'я, — науковці
Найбільший живий організм на Землі повільно з’їдають
Що думаєте про цю статтю?
Голосів:
Файно є
Файно є
Йой, най буде!
Йой, най буде!
Трясця!
Трясця!
Ну такої...
Ну такої...
Бісить, аж тіпає!
Бісить, аж тіпає!
Loading comments...

Повідомити про помилку

Текст, який буде надіслано нашим редакторам:

Надіслати