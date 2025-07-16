Новини Технології 16.07.2025 comment views icon

Керований ШІ робот-хірург провів складну операцію без участі людини

author avatar

Олександр Федоткін

Автор новин та статей

Керований ШІ робот-хірург провів складну операцію без участі людини
Автономна хірургічна система SRT-H/Juo-Tung Chen/PA

Американські дослідники з Університету Джонса Хопкінса, Стенфорда та Колумбійського університету представили автономного робота хірурга під керівництвом ШІ, здатного абсолютно самостійно проводити складні хірургічні операції

Вже понад 2 десятиліття роботизовані хірургічні системи допомагають реальним хірургам у проведенні операцій. Вони здатні із надзвичайною точністю різати, зашивати та проводити зондування. Однак зазвичай все це відбувається під контролем реальних лікарів. Однак створена американськими дослідниками роботизована хірургічна система під керівництвом ШІ здатна самостійно мислити, підлаштовуватись та проводити необхідне хірургічне втручання.

«Ми змогли провести хірургічну операцію з дуже високим ступенем автономності. Те, що ми зробили, це фактично повноцінна операція», — зазначає дослідник з кафедри машинобудування в Університеті Джонса Хопкінса Аксель Крігер. 

Зазначається, що роботизована система SRT-H під керівництвом ШІ успішно вилучила жовчні міхури з трупів свиней упродовж 8 окремих операцій. Кожна операція була проведена з 100% точністю без втручання людини. SRT-H розпізнав артерії і протоки, обережно перерізавши їх і відокремивши хірургічними ножицями. 

Видалення жовчного міхура — одна з найпоширеніших малоінвазивних операцій у світі. Тільки у США проводиться до 700 тис. подібних операцій на рік. В процесі операції хірурги мають знайти жовчну протоку та артерію і перетиснути їх у певних місцях. Потім необхідно зробити розрізи, щоб видалити орган. Помилки можуть призвести до розлиття жовчі і пошкодження внутрішніх тканин. 

Керований ШІ робот-хірург провів складну операцію без участі людини
Автономна хірургічна система SRT-H/Juo-Tung Chen/PA

Система SRT-H впоралася з цим завданням, використовуючи поєднання мовного навчання з імітацією та двошаровий штучний інтелект. Високорівневий планувальник інструктував, використовуючи звичайну мову. Контролер низького рівня трансформував інструкції в реальні дії. 

«Це досягнення дозволяє нам відмовитися від роботів, здатних виконувати конкретні хірургічні завдання, та перейти до систем, які дійсно розуміють хірургічні процедури», — підкреслив Аксель Крігер. 

У кожному з 8 хірургічних втручань SRT-H без помилок виконав усі 17 етапів, що включали в себе захоплення, накладення кліпс, розрізання, зміну інструменту та самокорекцію. Роботизована система навчалась на відповідних базах даних. Дослідники надали їй понад 16 тис. демонстраційних хірургічних операцій на десятках свинячих жовчних міхурів. 

Камери, встановлені на зап’ястях робота, та ендоскоп на його верхній частині голови знімали крупним планом взаємодію інструментів із тканинами. На відміну від інших систем, SRT-H навчалася з урахуванням побаченого. Це дозволило інструктору високого рівня згодом надавати необхідні рекомендації. Робот розумів, коли йому потрібний новий затискач. Він навіть просив зміну інструменту.

Роботизована система проводила операцію повільніше за людей-хірургів, однак точніше. SRT-H робив менш різкі рухи, траекторія руху інструментів була коротшою. SRT-H — це система високого рівня автономності під контролем людини. Повна автономність передбачатиме виконання усіх операцій, від розрізу до зашивання рани, без участі людей. 

Разом з тим дослідники визнають, що їхня роботизована система поки практикується, видаляючи органи в мертвих свиней. Це дозволяє уникнути непередбачуваних моментів, пов’язаних з реальними хірургічними операціями, включно із кровотечею, диханням, різними анатомічними особливостями та запотіванням об’єктивів камер.

Для переходу до проведення операцій на людях необхідні додаткові дослідження. Наразі SRT-H використовує доволі громіздкі камери, які не пройшли б через лапароскопічні порти. І хоча SRT-H міг вимагати зміну інструментів, йому, як і раніше, була потрібна людина для перезарядки кліпс і зміни інструментів.

Наразі дослідники вивчають способи підвищення безпеки своєї системи. Вони планують розширити оцінку системою низки невизначенностей, що сигналізуватимуть про ймовірну помилку і даватимуть змогу реальним хірургам втрутитись у ситуацію. SRT-H вже можна вимкнути за допомогою голосових команд або команд із сенсорного екрана.

Спецпроєкти
Bitget запускає токенізовані акції в партнерстві з xStocks
Трейдинговий турнір KCGI від Bitget: призовий фонд 6 млн USDT, преміальні нагороди і не тільки

Результати опубліковані у Science Robotics

Джерело: ZMEScience

Популярні новини

«Декстер: Воскресіння» вийде 12 липня з українською озвучкою — Megogo і Київстар ТБ отримали права на показ серіалів Paramount+
Li-Fi замість Wi-Fi — зв’язок до 224 Гбіт/с у спектрі видимого світла
Зонд NASA Parker прилетів на Сонце і розгадав одну з його таємниць
Пігулка замість спортзалу — вчені успішно «прокачали» мишей без тренувань
Біткоїн пробив чергову стелю і готується прорвати рівень $125 тис.
В The Last of Us Part 2 додали хронологічний режим без флешбеків і скіни з Uncharted
Розробники The Alters «спалилися», що використовують ШІ — у грі знайшли відповіді чатбота
Статева дискримінація від ChatGPT: ШІ радить жінкам просити значно меншу зарплату, ніж чоловікам
ШІ-боти провалили тест на психотерапевта — не хочуть працювати з алкоголіками і видають перелік «найвищих мостів» людям в депресії
Кращий серіал франшизи? Критики оцінили «Декстер: Воскресіння» в ідеальні 100% на Rotten Tomatoes
Вперше в історії: в Європі частка сонячної енергії перевищила всі інші види
Нова модель ШІ перетворює розмите відео на чітке
Трейлер бойовика-антиутопії «Людина, що біжить» — Глен Павелл в кривавій бійні на виживання
Представлений Vivo X Fold5 — найлегший складаний смартфон з місткою батареєю за ціною від $975
Seagate випустила перші HAMR-диски на 30 ТБ — Exos M та IronWolf Pro вже у продажу за $600
Microsoft спростовує втрату Windows 400 млн користувачів та замінює невдалий текст у блозі
Sony припинила продаж Xperia 1 VII через технічну несправність
У червні обсяг спотових операцій найбільших криптобірж впав на третину
Вийшов складаний Honor Magic V5 за $1250 — смартфон став тоншим, а батарея більшою
Життя без Google: один з найпопулярніших ютуберів провів дегуглінг та використовує Steam Deck дивним чином
Нове меню «Пуск» Windows 11 сортує програми невеликим файлом — без будь-якого ШІ
Що думаєте про цю статтю?
Голосів:
Файно є
Файно є
Йой, най буде!
Йой, най буде!
Трясця!
Трясця!
Ну такої...
Ну такої...
Бісить, аж тіпає!
Бісить, аж тіпає!
Loading comments...

Повідомити про помилку

Текст, який буде надіслано нашим редакторам:

Надіслати