Робота мрії? Розробникам Lies of P подарували Switch 2, премію $7300 та відпустку після продажу 3 млн копій

Lies of P / Round8 & Neowiz

Якщо ви вважали, що маєте гарні бонуси на роботі, то забудьте — творці Lies of P зірвали куш. Розробники за 3 млн проданих копій souls-like гри отримали по-справжньому щедрі бонуси.

Видавець Neowiz вирішив винагородити творців Lies of P від студії Round8 за позначку в 3 млн проданих копій на всіх платформах, що не враховує Game Pass. Як результат вся команда, причетна до розробки, отримала по $7300, нову консоль Nintendo Switch 2 та двотижневу відпустку.

Співробітники Round8 мали отримати бонуси пізніше, але видавець розщедрився на фоні успішного запуску DLC Overture, яке вийшло 6 червня під час Summer Game Fest. Це приквел до основної історії, який одночасно експериментує з механікою налаштування складності — доволі нетиповою для Souls-проєктів. Хоча гравці скаржилися на дисбаланс і надмірну складність деяких сутичок — одразу після релізу Lies of P: Overture отримала патч.

Розробники підтвердили, що вже працюють над повноцінним сиквелом Lies of P. Доволі очікувано, що буде продовження, оскільки фінал першої частини натякає на появу Дороті з «Чарівника країни Оз». Хоча додумувати буде чи не буде це одне, а офіційна заява — інше. Нова частина поки не має дати релізу, але студія заявила, що продовження — ціль №1.

Lies of P вийшла 19 вересня 2023 року на PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S, ПК (через Steam і Microsoft Store), а також на Mac. За перший місяць гра продалася тиражем понад мільйон копій, а кількість гравців (включаючи Game Pass) за пів року перевищила 7 млн. Гру деколи називають найуспішнішою Souls-like не від FromSoftware. Вона переосмислює Піноккіо у стилі похмурого стимпанку, з важким боєм, складною мораллю та виборами, де брехня — рушій історії.

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Джерело: Gematsu / Gaming Amigos