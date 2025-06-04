Геймдиректор Elden Ring переміг усіх босів Nightreign в соло і без реліквій

Elden Ring Nightreign / FromSoftware

Геймдиректор Elden Ring Nightreign Джунья Ішізакі запевняє, що зміг перемогти усіх босів гри самотужки — без командної гри і без жодної реліквії

В інтерв’ю CNET він стверджує, що повністю пройшов Nightreign як у багатокористувацькому режимі, так і в соло. І для цього йому не знадобилися бонуси, які покращують характеристики персонажа.

«Так. Я хочу вас запевнити, що переміг усіх босів у грі. Я бачив усе, що вона пропонує — як у багатокористувацькому режимі, так і наодинці. Тож я хочу, щоб ви та інші гравці знали: це цілком можливо. Повірте у свої сили та спробуйте сам», — зазначив Джунья Ішізакі.

Після уточнення журналістів, чи дійсно він пройшов усіх босів у повній самоті, Ішізакі відповів: «Так. І без реліквій».

Цікаво, що буквально вчора Nightreign отримала патч 1.01.1, який збалансує соло-режим. З моменту релізу гравці скаржилися на відсутність дуету в кооперативі та те, що грати в спін-офф самостійно надто складно. Наприклад, деякі механіки — зокрема система відродження — значно краще працюють у кооперативі. Але з патчем 1.01.1 користувачі отримують більше рун і мають одне безплатне автоматичне відродження під час боїв із босами.

Гравці раніше хизувалися, що деяких босів Nightreign цілком можна здолати наодинці. Хоча проходити гру, яку сам розробляв, дещо простіше, ніж бачити її вперше. Нагадаємо, що Elden Ring Nightreign доступна для ПК, PS4, PS5, Xbox One та Xbox Series X|S.

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Джерело: IGN