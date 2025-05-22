Lies of P отримає DLC-приквел Overture з трьома рівнями складності — перші 50 хвилин геймплею

Lies of P

Lies of P отримає приквел-DLC Overture та одночасно велике безоплатне оновлення із новими видами зброї, бойовим режимом і трьома рівнями складності.

Neowiz і Round8 Studio працюють над масштабним оновленням для оригінальної Lies of P, яке перенесе гравців до подій основної кампанії. Відповідно доповнення не продовжує основну історію, а дозволить краще зрозуміти, як P опинився в Краті.

У DLC герой разом із Близнюками вирушає до засніженої місцевості — зруйнованого зоопарку. Там вони побачать замість звірів кровожерливих мутантів, нові види маріонеток і створінь з каналізації. Перші локації виглядають доволі коридорно, з відгалуженнями для лута. Але вже з перших хвилин DLC показує швидких ворогів, не завжди ефективний блок і смертельні бої навіть з двома суперниками.

Разом з Overture у грі з’явиться нова зброя — важча та екзотичніша. Наприклад, ланцюгова пила заряджається після ривка, а гарматний меч стріляє вибуховими снарядами. Ще є лук, який дозволяє вести стрільбу без обмежень у кількості снарядів, хоча й завдає менше шкоди. Щоправда, нові зразки зброї нерозбірні — їх не можна модифікувати, як більшість клинків у базовій грі. На жаль, обрати комбінацію з іншою ручкою або лезом не вийде.

Серед босів, яких показали у геймплеї, особливо виділяється поєдинок із двома супротивниками — чаклуном і його бойовою лялькою. Навіть якщо знищити останню, бос здатен її відродити. Усі боси у DLC мають нову поведінку, змінені патерни та підвищений рівень агресії.

Lies of P: Overture має три рівні складності. Базовий режим (Legendary Stalker), до якого додали два нові варіанти: Butterfly’s Guidance (легший для новачків) та Awakened Puppet (помірний рівень). Очікується, що такі режими зможуть зробити гру доступнішою для ширшої аудиторії, яка не є шанувальником soulslike-жанру.

І не варто плутати режими складності Lies of P: Overture з іншим режимом Battle Memories. Ця новинка по суті зала для повторних битв з усіма босами гри, яка відкривається після проходження будь-якого фіналу гри буде доступна в готелі Krat. У цьому режимі гравець зможе самостійно обирати ворога й рівень складності — від звичайного до найсуворішого. Загалом передбачено п’ять рівнів, причому просування до найвищих потребуватиме перемог на нижчих. Для додаткової мотивації вводять косметичні винагороди — зокрема декоративні шпильки, які прикрашають рюкзак, але не впливають на характеристики.

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Також буде доступний окремий режим Death March, в якому потрібно пройти серію боїв із босами поспіль із мінімальними ресурсами. У демо його ще не показали, але він уже згадується в меню Battle Memories.

DLC Overture та велике оновлення з’являться влітку 2025 року. Розширення буде платним, а всі нові режими й арена для босів — безплатна для власників базової версії гри.

Джерело: Wccftech / VGC