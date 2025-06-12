Перший погляд на Resident Evil 9 — закрита презентація та нові скриншоти

Resident Evil Requiem / Capcom

Журналісти отримали змогу пройти 30-хвилинну демоверсію Resident Evil Requiem, яку Capcom представила під час Summer Game Fest. А слідом за цим злили перші скриншоти.

З демо стало більше відомо про головну героїню Грейс Ешкрофт — технічного аналітика ФБР, яка розслідує низку вбивств. У ході розслідування вона виходить на слід, що веде до Раккун-Сіті, а також до загадкової історії її матері — Алісси Ешкрофт, журналістки з Resident Evil Outbreak. Отут розпочинається повернення до формату survival horror в стилі Capcom, який буквально оповитий темрявою. Жінка прокидається в готелі Remnant, прив’язаною догори ногами на медичному столі.

Замість «машини для вбивств», яка лише одним поглядом буде ліквідовувати ворогів, ми отримали «книжкового хробака» без особливих бойових навичок. Гра розпочинається без зброї, хоча ворогів багато, тому доведеться імпровізувати — використовувати підручні засоби й уникати сутичок. Хоча і без цього Грейс настільки не пристосована до боїв, що Capcom додала знущальну механіку — агентка спіткається об власні ноги, коли тікає від ворога.

Коли будете дивитися скриншоти — краще одразу підвищуйте яскравість екрана

Також розробники не залишили нас без нового Немезіса або Леді Дімітреску — цього разу нас буде переслідувати високий і жахливий ксеноморф, який має ідеальний слух. Журналісти його охрестили одним з найкращих монстрів Resident Evil. Паралельно в демо показали, як Грейс ходила локаціями, вмикала світло та відкривала двері. Її вкусив монстр — вона зцілилась за допомогою шприца, а не звичних спреїв з попередніх частин.

У Requiem залишаються класичні механіки утаємничення, напруги на кожному кроці та дослідження локацій. Capcom обіцяє «кінематографічний екшен з високими ставками», ворогів з динамічним ШІ та глибоку темряву. У демо було кілька моментів, де темрява поглинала простір майже повністю, що змушувало щосили придивлятися в екран. Схоже, побачити щось на екрані вдень буде додатковим квестом в Requiem.

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Разом з тим Resident Evil Requiem працює на рушії RE Engine, що дозволяє графіці виглядати фотореалістично. Також дев’ята частина дозволить грати як від першої, так і від третьої особи. Перспективу можна змінити просто під час гри через меню паузи.

Capcom пообіцяла, що новий ігровий показ відбудеться на Gamescom 2025, який відбудеться з 20 по 24 серпня. Там буде доступна демоверсія для відвідувачів. Також очікуються нові трейлери або принаймні додаткові геймплейні фрагменти.

Resident Evil Requiem вийде 27 лютого 2026 року на PlayStation 5, Xbox Series X|S та ПК.

Джерело: Insider Gaming / DSOGaming