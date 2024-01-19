Розробники ігор переважно стурбовані використанням штучного інтелекту. Організатори Конференції розробників ігор (GDC) оприлюднили своє щорічне опитування «Стан ігрової індустрії», в якому 84% з понад 3000 респондентів відповіли, що вони дещо або дуже стурбовані етикою використання генеративного штучного інтелекту. Окрім ШІ, розробники також висловлювали сильні почуття щодо кризи звільнень в індустрії.

Результати опитування пояснюють, чому розробники занепокоєні, і наводять причини, серед яких потенційна змога ШІ замінити працівників і збільшити кількість звільнень. Розробники також занепокоєні тим, що програми зі штучним інтелектом можуть вилучати дані з їхніх власних ігор без їхньої згоди, передає The Verge.

Опитування GDC також показало, як розробники ставляться до штучного інтелекту залежно від типу роботи. Респонденти з більш технічних сфер, таких як маркетинг, програмування та бізнес, загалом вважають, що ШІ матиме позитивний вплив на їхню роботу, тоді як робітники творчих сфер, як-от візуальний арт, створення оповідей та контроль якості, вважають, що ШІ негативно вплине на їхню роботу.

З огляду на завершення пандемії, компанії запроваджують мандати повернення до офісу (RTO), які, на думку деяких розробників, негативно впливають на моральний дух та індустрію загалом. Понад чверть розробників мають ту чи іншу обов’язкову політику повернення до офісу. З цієї чверті 40% повідомили, що працюють в ААА-студіях, а 16% — в інді-студіях. Хоча політика повернення до офісу варіюється від повного п’ятиденного робочого тижня до гібридного графіка, опитування показало, що наявність будь-якого виду обов’язкового повернення до офісу призводить до незадоволення розробників.

Понад третина респондентів повідомили, що звільнення торкнулися їх особисто або їхньої компанії. Однак це опитування проводилося у вересні 2023 року — якраз тоді, коли Epic Games оголосила, що звільняє понад 800 працівників, і перед звільненнями у студіях Unity, Embracer Group та Bungie. 65% респондентів відчувають, що звільнення насуваються на їхні студії, і, на думку опитаних, переважна кількість звільнень є результатом «корекції курсу після пандемії».

Студії занадто швидко зростали під час пандемії, а зараз люди витрачають менше грошей на ігри під час кризи вартості життя. — йдеться в анонімній відповіді.

Дом Тейт, директор з досліджень компанії Omdia, дослідницького партнера GDC в опитуванні, написав, що нинішня хвиля звільнень пов’язана з тим, що роботодавці коригують рівень витрат, щоб повернутися до рівня, який був до пандемії. На його думку, повернення до стійкого зростання повинне відбутися до 2027 року.