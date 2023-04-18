Компліменти замість зайвих кілограмів. Розумні ваги Withings отримали режим «заплющені очі» – для дуже вразливих клієнтів

Смартваги Withings пропонують новий режим, який замінить показники ваги мотиваційними повідомленнями, підрахунком кроків, прогнозом погоди чи показником якості повітря.
У компанії кажуть, що функція буде корисною для людей, які хочуть стежити за власним здоров’ям, але схильні до невпорядкованого харчування і легко впадають у відчай під час набору зайвих кілограмів; для клієнтів, які хочуть зосередитися на інших вимірюваннях прогресу, як-от збільшення м’язової маси; або тих, хто хоче залишити дані конфіденційними й доступними виключно у застосунку.
Подібні функції можна знайти й в інших виробників електронних ваг – наприклад QardioBase 2 замінював цифри смайликом, який вказував на прогрес у досягненні цілей щодо схуднення. Однак оновлення Withings дещо масштабніше і не прив’язане виключно до контролю ваги.
У лінійці Withings представлені базові смартваги Body Comp за $199,95 і Body Scan за $399,95. Нові під назвою Body Smart – більш доступні ($99,95) і, як і решта моделей, здатні відстежувати частоту серцевих скорочень і використовувати аналіз біоелектричного опору (BIA) для вимірювання складу тіла. По суті, ваги посилають невеликий електричний сигнал через стопи для вимірювання кількості жиру, зокрема й вісцерального, м’язової маси та води в організмі.
На додаток до типових показників, Body Smart також представляє рівень базального метаболізму (кількість калорій, необхідних для підтримки нормального функціонування організму) і метаболічний вік (кількість калорій, яка потрібна вашому тілу для функціонування в стані спокою). Функції не будуть доступні під час запуску, а з’являться через бездротове оновлення в травні разом із режимом контролю вагітності.
Нові ваги отримали кольоровий екран, порівняно з чорно-білим дисплеєм, який був на попередніх моделях. Що стосується терміну служби батареї, Withings каже, що ваги працюватимуть від трьох батарейок ААА до 15 місяців.
Body Smart доступні для купівлі в США вже зараз і поставляються в чорному або білому кольорах.
Джерело: The Verge