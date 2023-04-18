Компліменти замість зайвих кілограмів. Розумні ваги Withings отримали режим «заплющені очі» – для дуже вразливих клієнтів

Смартваги Withings пропонують новий режим, який замінить показники ваги мотиваційними повідомленнями, підрахунком кроків, прогнозом погоди чи показником якості повітря.

Курс UI/UX-дизайнер. Вмієш зробити красиво? Давай робити красиво разом . Мур

У компанії кажуть, що функція буде корисною для людей, які хочуть стежити за власним здоров’ям, але схильні до невпорядкованого харчування і легко впадають у відчай під час набору зайвих кілограмів; для клієнтів, які хочуть зосередитися на інших вимірюваннях прогресу, як-от збільшення м’язової маси; або тих, хто хоче залишити дані конфіденційними й доступними виключно у застосунку.

Подібні функції можна знайти й в інших виробників електронних ваг – наприклад QardioBase 2 замінював цифри смайликом, який вказував на прогрес у досягненні цілей щодо схуднення. Однак оновлення Withings дещо масштабніше і не прив’язане виключно до контролю ваги.

У лінійці Withings представлені базові смартваги Body Comp за $199,95 і Body Scan за $399,95. Нові під назвою Body Smart – більш доступні ($99,95) і, як і решта моделей, здатні відстежувати частоту серцевих скорочень і використовувати аналіз біоелектричного опору (BIA) для вимірювання складу тіла. По суті, ваги посилають невеликий електричний сигнал через стопи для вимірювання кількості жиру, зокрема й вісцерального, м’язової маси та води в організмі.

На додаток до типових показників, Body Smart також представляє рівень базального метаболізму (кількість калорій, необхідних для підтримки нормального функціонування організму) і метаболічний вік (кількість калорій, яка потрібна вашому тілу для функціонування в стані спокою). Функції не будуть доступні під час запуску, а з’являться через бездротове оновлення в травні разом із режимом контролю вагітності.

Нові ваги отримали кольоровий екран, порівняно з чорно-білим дисплеєм, який був на попередніх моделях. Що стосується терміну служби батареї, Withings каже, що ваги працюватимуть від трьох батарейок ААА до 15 місяців.

Курс Фотографія. Курс викладає Аня Грабарська, яка об’їздила весь світ як концертна фотографка . Хочу на курс

Body Smart доступні для купівлі в США вже зараз і поставляються в чорному або білому кольорах.

Джерело: The Verge