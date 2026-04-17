Апскейлінг нового рівня: інсайдери розкривають революційні можливості PS6 та ймовірну ціну

За інформацією інсайдерів, портативні консолі PlayStation 6 та PS6 отримають зворотну сумісність з PS4 та PS5.





Це надасть доступ до бібліотеки з тисяч ігор, які вийшли з моменту релізу цих консолей. Як зазначає інсайдер Moore’s Law Is Dead, виток стався зі слайда внутрішньої презентації AMD, в якій безпосередньо згадується зворотна сумісність та інші важливі аспекти розробок.

Серед іншого, масштабування з допомогою ШІ (надвисока роздільна здатність) як функція на рівні платформи, зворотна сумісність на архітектурі RDNA5. Оптимізація площі кристала й робота з підвищення ефективності використання площі SoC на всій платформі. Відтворення мультимедіа з низьким енергоспоживанням. Підтримка рейтрейсингу зі зворотною сумісністю з іграми на PS5, які використовують рейтресинг. Конфігурація CANIS GFX з підтримкою зворотної сумісності.

Інсайдер також зазначає, що виробництво APU для PS6 portable коштуватиме Sony $46,8. Тоді як навіть зменшений APU для PS5 обходиться компанії у $81,5. Однак очікується, що нова версія перевершуватиме PS5 за продуктивністю. Moore’s Law Is Dead не виключає, що компанія могла б інтегрувати той самий APU у компактний корпус та випустити як PlayStation 6 S за приблизно $400. В умовах здорожчання пам’яті та інших компонентів такий пристрій міг би отримати шалену популярність.





Більшість оцінок від авторитетних джерел нині вказують на ціну PS6 у діапазоні від $500 до $600, хоча деякі галузеві спостерігачі підвищують цю оцінку до $700–$900 залежно від наявності пам’яті та конфігурації моделі.

Витоки технологічних характеристик вказують на чип TSMC за 2-нм техпроцесом, процесор AMD Zen 6, ОЗП GDDR7 з пропускною здатністю близько 640 ГБ/с, 160-бітну шину, GPU на архітектурі RDNA 5. Однак інсайдери вказують, що PS6 не отримає повного набору функцій RDNA 5 порівняно з десктопними відеокартами.

Численні витоки також вказують у тричі більшу продуктивність растеризації порівняно зі стандартною PS5. PS6 отримає від 34 до 40 TFlops порівняно з 10,2 TFlops в PS5 та 18, 05 для PS5 Pro. Однак головною фішкою нової консолі буде збільшена у 6-12 разів продуктивність рейтрейсингу.

Раніше ми писали, що у мережі з’явилися нові технічні подробиці щодо розробки наступного покоління ігрових консолей від Sony. Новий витік стверджує, що PS6 отримає 30 ГБ оперативної пам’яті GDDR7.

Джерело: Wccftech