Рукопис Галілео Галілея, що належить Мічиганському університету, виявився підробкою

Мічиганський університет повідомив, що документ, авторство якого приписували італійському астроному та фізиком Галілео Галілеєм у 17 столітті, насправді є підробкою 20 століття.

Розслідування походження рукопису розпочали після повідомлення Ніка Уайлдінга, вченого, що працює над біографією Галілея. Уайлдінг заявив, що, на його думку, фальшивий документ був роботою Тобіа Нікотри, який на початку минулого століття також підробляв автографи Христофора Колумба, Уоррена Г. Хардинга, Лоренцо Медічі та інших історичних діячів, та отримав за це два роки ув’язнення.

До цього року Мічиганський університет вважав, що володіє справжнім записом Галілея про відкриття ним в 1610 чотирьох супутників Юпітера, які він спостерігав у нещодавно створений телескоп. Документ вважався однією із перлин бібліотеки університету.

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Підробку видав водяний знак із написом «BMO», що відсилає до італійського міста Бергамо. Перші документи з таким водяним знаком з’явилися після 1770 року – більш ніж через сторіччя після того, як рукопис міг бути створений.

Походження документа також мало проблему. Університет заявляв, що отримав рукопис Галілея у 1938 році, після смерті колекціонера книг із Детройта Трейсі МакГрегора. Він купив документ на аукціоні, де його продали разом з двома іншими документами Галілея. Однак з’ясовано, що ці папери також є підробками Нікотри. Також університет не має жодних записів про те, де так званий рукопис Галілея знаходився до 1930 року.

Документ все ще становить цінність для вивчення історії та техніки підробок.

Через чотириста років після Галілея дехто все ще вважає Землю пласкою:

Джерело: ARTnews